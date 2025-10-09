La media chilena de Simón con La Roja: «Llego a meter ahí la cabeza y acabo en la red» Los jugadores de la selección se lo pasan en grande en un partido de fútbol-tenis

La concentración de la selección española para los partidos contra Georgia (sábado, 20.45 horas) y Bulgaria (martes, 20.45 horas) da también para que los jugadores disfruten durante los entrenamientos. Lo demuestra el vídeo publicado en las redes sociales por el combinado de La Roja en la que se muestra a los futbolistas en un partido de fútbol-tenis.

Es un documento de algo más de dos minutos en el que aparece una magnífica y sorprendente acción de Unai Simón. El guardameta del Athletic deja la portería, su lugar habitual, para firmar una media chilena espectacular. Suelta un bombazo que provoca la celebración de todos sus compañeros ya que su disparo entra en la meta que defiende Marc Cucurella.

Todos aplauden y gritan. «Goooool». Hacen piña con el portero del Athletic. Se unen a él Borja Iglesias, Zubimendi, Merino, que es el que le ofrece la asistencia...

Al término del vídeo, cuando los futbolistas abandonan el terreno de juego, el cámara entra en la conversación de Cucurella con Grimaldo y Yeremi Pino. «Hostia, la verdad que el Unai me ha fusilado», dice el lateral del Chelsea. «Vaya remate», asienten sus compañeros. «Llego a meter ahí la cabeza y acabo en la red», confiesa el catalán.