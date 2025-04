La salvaje entrada de Mbappé a Blanco que le impedirá jugar contra el Athletic

Juanma Mallo Domingo, 13 de abril 2025, 17:04 Comenta Compartir

Buenas noticias para el Athletic. Al menos, en apariencia. Kylian Mbappé ha sido expulsado con una roja directa en el encuentro frente al Alavés en Mendizorroza. De esta manera, el francés, que ha hecho una entrada criminal a Blanco, no estará disponible en el encuentro del próximo fin de semana contra la escuadra de Ernesto Valverde en el Santiago Bernabéu (21 horas), al menos que el Comité de Competición le quite la tarjeta, que no debería.

Ha sido poco antes de llegar al descanso, cuando el Madrid ya ganaba 0-1 con gol de Camavinga. De repente, el delantero galo le ha hecho una falta salvaje a Blanco. Ha sufrido un cortocircuito porque esa entrada no venía a cuento. Aunque el colegiado ha tenido que acudir al VAR, finalmente ha dictado sentencia: roja directa.

El Athletic se enfrenta al Madrid el próximo fin de semana. Después de jugar esta noche contra el Rayo en San Mamés, recibirá al Rangers el jueves en La Catedral. Y para el fin de semana, el domingo, le queda el duelo contra el bloque de Ancelotti.

Que no podrá contar con Mbappé. En principio, un alivio para la escuadra vizcaína, aunque nunca se sabe.