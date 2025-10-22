El mayor especialista europeo en goles tempraneros marca al Athletic a los 48 segundos Los rojiblancos nunca habían cedido una diana tan pronto en la Champions como la que ha firmado Leandro Andrade

Javier Ortiz de Lazcano Miércoles, 22 de octubre 2025, 19:16 | Actualizado 20:44h.

Leandro Andrade, centrocampista del Qarabag, ya está en la historia de San Mamés. El mediopunta de Cabo Verde enmudeció a la hinchada rojiblanca al anotar a los 48 segundos en la tercera jornada de la Champions. Es el tanto más rápido cedido por los rojiblancos en sus participaciones en el torneo.

La jugada nació de un lío entre los centrales. La pelota pasó por encima a Laporte, Paredes despejó, pero con tan mala suerte que pegó en su compañero y el rebote dejó a Leandro Andrade ante Unai Simón, a quien fusiló.

El africano se ha convertido en el gran argumento del Qaragab en esta Liga de Campeones. Ya marcó en el campo del Benfica y es el máximo artillero de la competición con cinco dianas, aunque tres de ellas en fases previas.

El tanto lo ha firmado el mayor especialista europeo en goles tempraneros. Leandro Andrade es el primer jugador que ha firmado en la historia tres dianas antes del primer minuto de juego en competiciones del Viejo Continente.

Lo hizo por primera vez en diciembre de 2023 ante el Hacken sueco, repitió en enero de 2025 frente al Steaua de Bucarest rumano y lo ha logrado por tercera vez en San Mamés.