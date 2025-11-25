Las matrioscas del Athletic triunfan en Praga: «Tardamos tres o cuatro días en hacerlas. Hemos vendido unas 70»
Los muñecos cuestan 35 euros y están Nico, Sancet, Guruzeta, Vivián e Iñaki Williams
Enviado especial. Praga
Martes, 25 de noviembre 2025, 12:56
De camino al puente Carlos hay una pequeña tienda llamada Prague Dolls que sorprende al visitante. En el escaparate tienen matrioscas, los muñecos rusos que ... encajan unos en otros, de equipos de fútbol. Por supuesto, en una semana como esta, hay piezas dedicadas al Athletic. Cuestan 35 euros.
Elaborar estas piezas, «son únicas», explica el responsable del establecimiento, lleva tres o cuatro días. «Hay que lavar, pintar, secar, volver a pintar...». Trabajan doce artistas para realizar estos productos que han causado sensación entre los hinchas rojiblancos.
Cuenta el propietario de la tienda que han vendido unos 70. «Ayer 50 y hoy llevamos unas 20», calcula. ¿Y cómo son los muñecos? Primero Nico Williams, luego Oihan Sancet, a continuación Gorka Guruzeta, Dani Vivián y para acabar, el más pequeño, Iñaki Williams. Cada pieza es diferente.
