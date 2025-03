Maroan y el Ramadán: «No me afecta porque es algo que hago toda la vida»

Maroan Sannadi (Vitoria, 24 años) es un joven de profundas convicciones religiosas. El atacante del Athletic practica el Ramadán, el mes más sagrado ... del Islam que los musulmanes como él respetan como un tiempo de ayuno. Se lleva a cabo entre la salida y la puesta del Sol. Este martes es entre las 07.04 y las 19.14.

El delantero practica el ayuno islámico y ha explicado que lo lleva a cabo «siguiendo las pautas de alimentación e hidratación que me marca el club». El domingo llega a su final al mismo tiempo que partido con Osasuna. «Es algo que no me afecta porque llevo haciendo toda la vida y no afecta en nada», ha indicado en Lezama para dejar claro que su rendimiento no padece las consecuencias del ayuno.

«Lo tenemos más o menos controlado con la nutricionista y con él. Estamos encima de ello», dijo Ernesto Valverde hace unos días. El atacante desayuna fuerte con una dieta, entre otras cosas, de dátiles y suplementos alimenticios.

Su íntimo amigo Foaud Zannaoci, árbitro de Tercera RFEF, habló en una conversación con EL CORREO de sus creencias religiosas. «Siempre tiene a Dios con él y se siente protegido. Eso es muy importante para él. Es una de las cosas que le han llevado al éxito. Incluso cumple con las cinco oraciones al día. Estar tan cerca de Dios es clave en lo que le ha pasado porque le ha hecho dejar de lado cosas como la fiesta, que le podían haber desviado del camino».

El jugador está encantado en el Athletic tras el enorme salto que ha supuesto saltar desde el Barakaldo en Segunda RFEF al Athletic. Lo que más le ha llamado la atención es el potencial de los centrales rivales. «Te sorprende cómo actúan, cómo te defienden. Son muchos más inteligentes. Cuando vi a Hummels (Roma) defender una acción en el minuto 5 me dije 'qué nivel'». Pocos instantes después el mismo defensa de la Roma le derribó y acabó expulsado.

El punto de mejora

El vitoriano cree que su punto de mejora viene por «estar más tranquilo en el campo». Su entrenador, Ernesto Valverde, va por ahí también. «Me pide que sea yo mismo y que esté tranquilo».

Maroan cumple un sueño. De hecho, ha citado en Lezama una conversación que mantuvo con su abogado, el bilbaíno Koldo Bolibar, con quien tiene una relación muy estrecha. «Me dijo que cada día estás enamorándote más del Athletic porque lo ve desde fuera y es la realidad».

Maroan lo pasa peor en las salas de prensa que en el campo. «Estoy sudando», ha lanzado entre carcajadas cuando se ha levantado de la mesa tras veinte minutos de preguntas.