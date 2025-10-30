Maroan será operado de su rodilla derecha y estará al menos tres meses de baja
Enfermería ·El delantero tiene afectado el menisco y deberá pasar por el quirófano debido al empeoramiento de la articulación dañada
Bilbao
Jueves, 30 de octubre 2025, 13:29
Maroan Sannadi pasará por el quirófano el lunes con el objetivo de solucionar el problema del menisco de su rodilla derecha, una dolencia tratada de ... forma no invasiva desde hace tiempo que al final no ha dado los resultados deseados. Así lo ha avanzado este jueves el Athletic en un parte médico en el que especifica además que el delantero llevaba tiempo batallando contra una lesión que ha terminado por mandarle a la mesa de operaciones.
«El jugador comenzó la temporada con molestias en su rodilla derecha debido fundamentalmente a una afectación meniscal de larga evolución. Durante los últimos tres meses ha seguido un tratamiento conservador que le ha permitido estar disponible en todos los partidos disputados», ha manifestado el club en un comunicado en el que, como suele ser habitual, no ha facilitado los plazos de recuperación. Pero se estima que el internaconal por Marruecos estará de baja al menos tres meses, siempre y cuando no haya complicaciones por el camino.
