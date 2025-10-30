Maroan será operado de su rodilla derecha y estará al menos tres meses de baja

El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Maroan remata en un entrenamiento en Lezama., Athletic Club

Enfermería ·

El delantero tiene afectado el menisco y deberá pasar por el quirófano debido al empeoramiento de la articulación dañada

Robert Basic

Robert Basic

Bilbao

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:29

Maroan Sannadi pasará por el quirófano el lunes con el objetivo de solucionar el problema del menisco de su rodilla derecha, una dolencia tratada de ... forma no invasiva desde hace tiempo que al final no ha dado los resultados deseados. Así lo ha avanzado este jueves el Athletic en un parte médico en el que especifica además que el delantero llevaba tiempo batallando contra una lesión que ha terminado por mandarle a la mesa de operaciones.

