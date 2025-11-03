Maroan es operado con éxito y recibirá el alta hospitalaria en unas horas

Robert Basic Bilbao Lunes, 3 de noviembre 2025, 16:00 Comenta Compartir

Tal y como estaba previsto en la hoja de ruta grapada en el expediente clínico de Maroan Sannadi, el delantero del Athletic ha sido intervenido este lunes de sus problemas de menisco en la rodilla derecha. La operación ha sido un «éxito», según ha informado el club rojiblanco, y se espera que el jugador reciba el alta hispitalaria este martes para que pueda comenzar con los trabajos de recuperación en Lezama. Como de costumbre, Ibaigane sigue sin facilitar el tiempo de baja, aunque este periódico ya había adelantado que el vitoriano estará al menos tres meses entre algodones y que se perderá un mínimo de 18 partidos entre todas las competiciones. «Comenzó la temporada con molestias debido fundamentalmente a una afectación meniscal de larga evolución», recordó la institución vizcaína en un comunicado, en el que apuntó también que la cirugía tuvo lugar en Vitoria.

«El jugador comenzó la temporada con molestias en su rodilla derecha debido fundamentalmente a una afectación meniscal de larga evolución. Durante los últimos tres meses ha seguido un tratamiento conservador que le ha permitido estar disponible en todos los partidos disputados», desveló el club en un primer comunicado emitido la semana pasada. El internacional por Marruecos estará de baja al menos tres meses, siempre y cuando no haya sido necesario coser el menisco -el Athletic tampoco ha especificado en qué ha consistido exactamente la intervención-. En ese caso la ausencia sería más amplia.

Maroan llevaba desde julio con problemas de rodilla, pero las terapias aplicadas le permitieron estar a las órdenes de Txingurri y participar en ocho partidos de Liga, en los que ha anotado un gol, y uno de Champions. De todos modos, su cuota de protagonismo ha bajado de forma considerable en comparación con la de la temporada pasada. Hasta ahora había sumado 254 minutos en el campeonato de la regularidad, un 28,2% del total, mientras que en el idéntico número de choques del año pasado acumulaba casi 400 (44%). El tratamiento conservador no ha dado los resultados deseados con el delantero, quien será intervenido. «El estado de su rodilla ha empeorado de forma que tras realizar las pruebas complementarias y las consultas pertinentes se ha tomado la decisión de intervenir quirúrgicamente al jugador«, indicó Ibaigane en referencia a la operación efectuada este lunes en Vitoria.