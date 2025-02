Maroan elige su mote: «Me quedo con el 'Elefante africano'»

Acompañado por unos padres muy emocionados y dos sus cuatro hermanos, una de ellas su melliza, Maroan Sanaddi (Vitoria, el sábado cumplió 24 años) ha ofrecido su primera rueda de prensa como jugador del Athletic. Nervioso, pero con una sonrisa permanente en el rostro, el ... atacante por el que el club rojiblanco ha pagado en torno a cuatro millones, más dos en variables, al Alavés. «Confiamos en tí muchísimo. Saca lo que tienes dentro».

El jugador ha arrancado su intervención con un pequeño saludo en euskera y un agradecido al presidente, Jon Uriarte, y al director de Fútbol, Mikel González. «Han sido unos días de mucho alboroto, pero estoy tranquilo porque llevo 24 años preparándome para una oportunidad como ésta».

Emperador, Bisonte, Elefante africano... Es un jugador al que se le apoda de distintas maneras. ¿Cuál le gusta más? «Tuve un entrenador Bittor Llopis (ahora en el Basconia y que le dirigió en el curso 2021-22 en el San Ignacio, el segundo filial del Alavés) que me empezó a llamar el 'Elefante africano'. Me fue bien esa temporada. Así que desde esa vez el ''Elefante africano'».

Maroan, el nombre de pila que ha puesto en la camiseta, llega avalado por sus once goles en el Barakaldo, pero el salto y la inversión del Athletic son muy altos para un jugador que no ha pasado de Primera RFEF. «Al principio no te lo crees cuando te dicen que les interesas. Es una ilusión tremenda», indicó.

De niño jugó en el Lakua, club vitoriano convenido del Athletic, con el que llegó a viajar a Lezama a hacer algunos entrenamientos. No pasó de ahí. «Cuando me puse esa camiseta por primera vez sentía que era especial y soñaba con jugar algún día en San Mamés».

Sannadi es un jugador muy corpulento. Mide 1,92 y es un incordio total para los centrales. Uno que se ha medido a él narra que «chocar con Maroan es como hacerlo contra la esquina de una pared. Duele».

Por eso se le compara con jugadores como el ex alavesista y ahora en el Oporto Samu. «Tenemos características similares, pero cada uno es un jugador y vengo a poner lo que yo tengo». El atacante tuvo palabras emotivas para el Barakaldo. «Siempre voy a estar muy agradecido. Cada vez que me dicen el nombre del club siento mucha emoción».

Su plan en el Athletic es claro. «Voy a jugar con la misma mentalidad con la que no hacía en el Alavés B, Ariznabarra o Barakaldo. Estoy preparado para esto y vengo con muchas ganas». ¿Se siente capaz de dar la talla? «Estoy tranquilo. La gente que trabaja en el Athletic y los compañeros me han dado confianza. Voy a tener paciencia para ir sacando poco a poco lo que llevo dentro».

Malestar en la hinchada barakaldesa

Mientras, Mikel González, director deportivo del Athletic, explicó los detalles de la operación para ficharle. El fichaje de Maroan Sannadi ha hecho daño al proyecto deportivo del Barakaldo, club que cifraba buena parte de sus opciones de subir a Segunda en el rendimiento del atacante que tenía cedido por el Alavés.

En ciertos sectores de la hinchada del club fabril hay malestar por la decisión que el Athletic ha tomado con uno de sus clubes convenidos. Y eso que el Alavés ha pagado los 300.000 euros firmados por romper la cesión hasta final de campaña, la misma cláusula de rescisión que tienen todos los jugadores en Lasesarre.

«Era un fichaje necesario que no podíamos dejar pasar. Siempre queremos lo mejor para nuestros convenidos, siempre intentamos protegerlos, ayudarlos e ir de la mano. Entendemos que los tiempos probablemente no hayan sido los mejores», admitió. Eso sí, remarcó que «el día que el Alavés nos abrió la puerta a cerrar un traspaso y sin saber aún si tendríamos la opción de hacerlo o no esa misma tarde se lo comunicamos al Barakaldo y al día siguiente nos reunimos a primera hora con ellos».