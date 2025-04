Maroan hace autocrítica: «Todavía no estoy al nivel que puedo dar»

«Intento en cada partido aprender de los errores que hago. Me estoy encontrando cada vez mejor. Todavía no estoy al nivel que puedo dar, ... pero vamos dando pasos», afirma Maroan Sannadi, el sorprendente fichaje de invierno del Athletic. Su balance estadístico cojea por el lado realizador. En doce partidos lleva un gol, dos asistencias, un penalti y dos rojas forzadas.

«Tengo que estar más tranquilo con el balón. Sé que lo voy a hacer mucho mejor, pero sin presión y con normalidad», ha admitido el delantero centro vitoriano en San Mamés. Su balance de un único gol no le inquieta. «Quizá se pueda ver que tengo un poco de ansiedad, pero la realidad es que no porque me centro en otras cosas antes que en el gol porque el gol lo tengo y es cuestión de tiempo. El gol va a llegar seguro. En las acciones con balón la calidad que tengo se va a ver», señala.

Ernesto Valverde le insiste en que siga así. «Me pide que en la toma de decisiones esté tranquilo, que haga lo que quiera intentando tomar la mejor decisión posible». Sannadi se ha referido a su pelea con los centrales en la élite. «Son más fuertes y más duros y el contacto lo noto más», ha indicado antes de bromear. «En Primera RFEF tampoco se quedan cortos y al menos aquí pueden rectificar con el VAR».

El atacante es optimista. «Sueño con pasar la eliminatoria, pero marcar el gol de la victoria no estaría nada mal. Tenemos un buen resultado. Hemos adelantado la final a este partido y esperamos que ganemos el partido con un gran ambiente en San Mamés. No jugaremos con mucha presión y sí con mucho que ganar», detalla.