De Marcos se acuerda de las últimas palabras de su abuelo para explicar su retirada: «Así me quiero ir»

Gabriel Cuesta Miércoles, 19 de febrero 2025, 18:19 | Actualizado 18:24h. Comenta Compartir

Óscar de Marcos encontró en las últimas palabras de su abuelo la mejor manera para explicar cómo quiere irse de Athletic después de 16 años. «El físico, las sensaciones, lo mental...», arrancaba el lateral de Laguardia antes de mostrar su sentimiento con este paralelismo, empleado con un amigo para contarle su decisión de colgar las botas el día antes de hacerla pública.

«Mi abuelo, cuando iban a llegar sus últimos días, pudo despedirse de toda la familia y nos dijo tres cosas. Cómo no me voy a ir feliz si mi familia está muy bien, he sido independiente sin daros la lata hasta el último día y me siento pleno con lo que he hecho a lo largo de mi vida», explicaba el defensa, que aterrizó en el primer equipo en 2009. Y remataba: «Yo siento eso en el fútbol... y así es como me quiero ir».

Este recuerdo llegó en la rueda de prensa convocada pocos minutos después de que el capitán rojiblanco comunicase al vestuario su decisión. Les pidió cumplir un último sueño después de conseguir la Copa y subirse a la gabarra la temporada pasada: irse con la Europa League debajo del brazo. «Me quedan tres meses increíbles. Aún no me he jubilado ni retirado», avisaba a sus compañeros durante el entrenamiento. Anunciar con tanto margen su retirada responde, según desgranó, porque el equipo tiene que estar «centrado» si pasa de ronda. Y en el caso de caer eliminados, «no quería que se asociara mi marcha con ello». «Quiero acabar siendo útil e importante hasta el final», zanjó.

De Marcos igualó este domingo ante el Espanyol a Iker Muniain como segundo jugador con más partidos (560) con el primer equipo, solo superado por el Chopo Iribar (614). Campeón de Copa y dos Supercopas, debutó como león en la previa de Europa League ante el Young Boys en 2009. Aún le quedan varios meses para escribir los capítulos finales de su historia de amor con el Athletic.