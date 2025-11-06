Manex Lozano, el cachorro que pelea por la bota de oro en la Youth League

Manex Lozano viene pisando fuerte desde Lezama para hacerse un hueco en un futuro cercano en la delantera del Athletic. El delantero navarro de 18 ... años (Pamplona, 2007) está firmando una Youth League de ensueño. Lleva cinco goles anotados en cuatro partidos tras su diana ante el Newcastle y se codea por ser la bota de oro del torneo.

Por ahora, la lista de máximos goleadores la lidera Gonçalo Moreira, una de las perlas del Benfica, que lleva la friolera de siete goles. Casi dos por partido. Le siguen Korçari, del Skënderbeu, y Unuvar, del Ajax, con seis. Y ahí entra en la pugna Lozano, que les sigue de cerca con sus cinco tantos, empatado a aciertos con Mheuka (Chelsea), Sammy (Shelbourne) y Tincres (Mónaco). Aún queda tela que cortar.

Lozano llegó en verano de 2023 a Lezama desde el Oberena, club convenido del Athletic. Se incorporó entonces al Juvenil de Liga Nacional, con el que marcó nueve goles, siendo su primer año en dicha categoría. El curso pasado promocionó al Juvenil División de Honor, el nivel estatal más alto de esas edades. Su rendimiento no pudo ser mejor.

Ya ahí mostró su gran eficacia. Anotó 23 tantos en 29 partidos de liga, registrando un gol cada 102 minutos. Este espectacular dato le erigió como el cuarto máximo artillero de toda la competición, solo por detrás de Iker León -UD Las Palmas- (27), Aimar Blázquez -Valencia- (26) y Adrián Gómez -Pontevedra- (24). Asimismo, fue capaz de sumar una diana más en los cuartos de final de Copa de Campeones Juvenil, en la que cayeron ante el Real Madrid. Su instinto goleador quedaba exento de todo tipo de dudas.

De dulce

Este curso atraviesa su primer experiencia en el fútbol senior de la mano del Basconia, en Segunda Federación, pero donde ha podido mostrarse al gran público es en la UEFA Youth League. Primero, contra el Arsenal. El navarro firmó un doblete en un encuentro donde, sorprendentemente, no estuvo demasiado atinado de cara a gol. Luego vería portería contra el Dortmund, Qarabag y también repitió en la peleada victoria en Newcastle de este miércoles.

Lozano es uno de los que apellidos que más resuena en Lezama desde la temporada pasada. No es el único. Ibai Sanz fue el máximo anotador del Bilbao Athletic la pasada campaña con diez dianas. Otros como Asier Hierro o Igor Oyono son grandes apuestas del club por sus condiciones y altas capacidades. Marcos Goñi logró el récord goleador en una temporada con el Basconia firmando 23 dianas. Mientras que Ander Peciña y Txus Vizcay sumaron quince y doce tantos respectivamente en el filial basauritarra que ascendió a Segunda Federación.