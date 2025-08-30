La mala suerte del Athletic con los vuelos: los dos últimos despegan con retraso

Mala suerte para el Athletic este mes de agosto con los vuelos. El que lleva este sábado a Sevilla a la expedición rojiblanca ha despegado ... con una hora de retraso de Loiu. El chárter estaba programado a las 19.00 horas pero no lo ha hecho hasta las 20.05 horas. La expedición rojiblanca tenía previsto llegar a las 20.45 al hotel Eurostars Torre Sevilla para cenar de inmediato.

El club ha anunciado a las 19.00 horas, que «el vuelo que trasladará a los leones a Sevilla saldrá con retraso». Ha acompañado la información con una fotografía del autocar en Lezama a la espera de los futbolistas, En estos casos es habitual que los jugadores se queden en la instalaciones de la entidad a la espera de conocer cuándo despega el avión.

La de Sevilla supone la primera salida en Liga del Athletic este curso. En el anterior viaje, a Londres para jugar contra el Arsenal el último partido de pretemporada, hubo también problemas de puntualidad con el chárter contratado por el club. En lugar de despegar a las 18.00 horas lo hizo a las 21.00. El club explicó entonces que «por razones ajenas, el vuelo que debería trasladar a la expedición del Athletic Club a Londres no ha podido despegar».