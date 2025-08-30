El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El autocar del Athletic a la espera de los jugadores en Lezama. Athletic

La mala suerte del Athletic con los vuelos: los dos últimos despegan con retraso

La expedición rojiblanca ha partido una hora más tarde a Sevilla. Su anterior avión, a Londres, lo hizo con tres de retardo

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Enviado especial. Sevilla

Sábado, 30 de agosto 2025, 20:12

Mala suerte para el Athletic este mes de agosto con los vuelos. El que lleva este sábado a Sevilla a la expedición rojiblanca ha despegado ... con una hora de retraso de Loiu. El chárter estaba programado a las 19.00 horas pero no lo ha hecho hasta las 20.05 horas. La expedición rojiblanca tenía previsto llegar a las 20.45 al hotel Eurostars Torre Sevilla para cenar de inmediato.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El niño de once años evacuado de las piscinas de El Fango murió ahogado
  2. 2

    La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»
  3. 3

    Mungia reinventa el caserío de Olentzero ante la caída de visitantes
  4. 4

    Escándalo en Italia por la difusión de fotos íntimas de mujeres, entre ellas la primera ministra Meloni
  5. 5

    Blondie, el león más querido del mundo, es ahora el trofeo de un cazador
  6. 6

    Esteban acusa a Sánchez de «aferrarse al poder como una lapa» y carga contra Bildu
  7. 7

    Un tribunal de apelaciones de EE UU tumba los aranceles de Trump
  8. 8 Última hora del estado de salud de Bruce Willis: su familia toma una drástica decisión
  9. 9

    El Athletic abrirá la Champions en casa contra el Arsenal el 16 de septiembre
  10. 10

    La plaza de toros de Orozko se echa al monte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La mala suerte del Athletic con los vuelos: los dos últimos despegan con retraso

La mala suerte del Athletic con los vuelos: los dos últimos despegan con retraso