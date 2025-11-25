El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

De luna de miel en Praga por el Athletic y con su aita fallecido en la memoria: «No teníamos ni entradas»

Óscar, un apasionado rojiblanco nacido en Alicante, y su mujer están en la capital checa para disfrutar del partido

Juanma Mallo

Juanma Mallo

Enviado especial. Praga

Martes, 25 de noviembre 2025, 09:48

Son dos aficionados del Athletic que están en Praga. Hasta ahí todo normal, porque en unas horas, el cuadro de Ernesto Valverde se mide al ... Slavia en una de sus últimas oportunidades para engancharse a la Liga de Campeones. No obstante, cuando Óscar empieza a contar su historia y la de su esposa, Rosa, todo cambia. Están en la capital checa, una ciudad gélida de cuento, de luna de miel. Se casaron el 11 de octubre y ahora están disfrutando de ese momento mágico. También puede ser normal. Lo curioso es que en lugar de elegir irse al Caribe o a cualquier otra parte del mundo, seguirán la ruta rojiblanca. «Hemos dividido la luna de miel en dos partes. Hoy lo vemos contra el Slavia, después vamos a Bilbao para ver el partido contra el Atlético del día 6 y luego, el 10 contra el PSG». Pero ahí no acaba todo. «Nos alojaremos en el Carlton, como ellos», cuenta Óscar, que todavía da una vuelta más a esta narración cuando dice que no es de Bilbao, ni Bizkaia. «Somos de Novelda, Alicante. De la Peña Athletic Club Novelda». Casi nada.

