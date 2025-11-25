De luna de miel en Praga por el Athletic y con su aita fallecido en la memoria: «No teníamos ni entradas»

Son dos aficionados del Athletic que están en Praga. Hasta ahí todo normal, porque en unas horas, el cuadro de Ernesto Valverde se mide al ... Slavia en una de sus últimas oportunidades para engancharse a la Liga de Campeones. No obstante, cuando Óscar empieza a contar su historia y la de su esposa, Rosa, todo cambia. Están en la capital checa, una ciudad gélida de cuento, de luna de miel. Se casaron el 11 de octubre y ahora están disfrutando de ese momento mágico. También puede ser normal. Lo curioso es que en lugar de elegir irse al Caribe o a cualquier otra parte del mundo, seguirán la ruta rojiblanca. «Hemos dividido la luna de miel en dos partes. Hoy lo vemos contra el Slavia, después vamos a Bilbao para ver el partido contra el Atlético del día 6 y luego, el 10 contra el PSG». Pero ahí no acaba todo. «Nos alojaremos en el Carlton, como ellos», cuenta Óscar, que todavía da una vuelta más a esta narración cuando dice que no es de Bilbao, ni Bizkaia. «Somos de Novelda, Alicante. De la Peña Athletic Club Novelda». Casi nada.

- ¿Y por qué es del Athletic?

- Por mi padre. Es de Bilbao y nos inculcó la pasión por el Athletic. Es mi pasión. Mi padre murió de cáncer hace cuatro años. Un cáncer muy malo, no podía ni hablar. En los últimos tiempos, postrado en el sofá, me preguntaba si habíamos ganado. Cuando yo le decía que habíamos perdido, él me decía: da igual, recuerda que somos del Atletic. Es una pasión.

Se emociona cuando habla de su aita. «Vivimos en una sociedad en la que cada uno va a lo suyo. El momento que tenía con mi padre era el partido de la semana. De pequeño, él nos llevaba a los estadios y nos inculcó la pasión por el Athletic», comparte.

Cuando la gente descubre que su luna de miel gira en torno al Athletic se sorprende. No tanto por Óscar. «Es que saben que es mi pasión». Sino por Rosa. «Claro que se lo dicen. Y ella responde: 'yo voy a lo que le gusta a mi marido», cuenta. Ambos llevan un anorak del equipo rojiblanco. «Me compro toda la ropa. En cuanto sale, me gasto lo que sea, en verano y en invierno, para tener la ropa de mi equipo».

Es tal su amor por los colores que en su piscina tiene el escudo del Athletic. Además, casi no disponen de asientos para vivir el encuentro de este martes por la noche. «No teníamos ni entradas. Veníamos sin ellas. Nos arriesgamos, pero hemos tenido suerte y las hemos conseguido», se felicita. «Praga puede ser todo lo bonita que sea, pero lo más bonito es ver el escudo del Athletic. Y cuando voy a San Mamés...». Se le ponen los pelos de punta a este hincha de Alicante que se recorre el país para seguir a su equipo: «Vamos el sábado a Valencia para verle contra el Levante, hemos ido a Sevilla... A Bilbao vamos cada poco». Todo porque su aita le inculcó el fervor por una escuadra que este martes buscará un triunfo esencial.