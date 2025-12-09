Luis Fernández (Tarifa, pero criado en Lyon desde los 8 años, 66 años) tiene tres equipos en el corazón. Son el Cannes (en el que ... se retiró como jugador y empezó como entrenador); el PSG, del que fue futbolista y es su técnico con más partidos, 244, repartidos en dos etapas; y el Athletic, al que llevó entre 1996 y 2000 y dejó un gran recuerdo. Ídolo en París y figura muy querida en Bilbao, el hispano-francés es el puente que une al Athletic y al PSG. Llega hoy a Bilbao para presenciar el choque en San Mamés.

- ¿Con quién va en este partido?

- Voy para ver un buen partido. Me gustaría que el Athletic saque un buen partido y que demuestre que su filosofía, su forma de ser, de trabajar, de hacer las cosas están ahí desde hace más de 125 años. Hay que admirar y valorar eso. El Athletic ha entrado en la Liga de Campeones con Ernesto Valverde que ha hecho un gran trabajo y que está haciendo una buena labor con sus ayudantes. Me gustaría que esa afición tenga la recompensa de ver un gran partido del Athletic, que si el Athletic gana, pues que gane el Athletic. No me voy a poner a llorar, ¿eh? Si me pongo a llorar es porque tengo mucho cariño al Athletic y porque le tengo muy dentro del corazón. Es un club en el que pasé cuatro años y no se pueden olvidar ni los jugadores ni a las personas con las que trabajé. Uno se murió, Pierre Alonso, que era mi ayudante. Trabajaban también conmigo el Chopo, Manolo Delgado y todos los jugadores que se comportaron bien y una afición de esas que te ayuda a levantarte y ganar partidos. Que la gente no se crea que voy para que el PSG... No, no. Voy para ver un partido que me guste, ver al Athletic jugar bien. Y si gana, pues estaré contento. No voy a estar triste. Voy a estar muy, muy, muy, muy contento. Nada más.

- PSG y Athletic son sus dos equipos.

- No, tengo tres equipos, el Paris Saint Germain, el Athletic y un tercero, el Cannes, en el que acabé mi carrera de jugador y empecé a entrenar. Allí empezó Zidane a jugar conmigo cuando era joven.

- ¿Qué debe hacer el Athletic frente a un superequipo como el PSG?

- En el aspecto económico el Athletic no puede estar como el PSG. Llegaron los inversores de Catar que han realizado una gran inversión y han ganado la Copa de Europa. Pero el Athletic tiene una filosofía que me encanta. Hacen las cosas bien. Es un ejemplo para el fútbol europeo de la forma como trabaja. Tanto en Lezama con los niños, con los grandes, en el aspecto administrativo y en la gestión deportiva lo hacen de maravilla.

- Si Valverde le pide un consejo para el partido, ¿qué le diría?

- Es un entrenador que sabe lo que tiene que hacer, cómo tiene que montar su equipo. A mí me gusta este PSG. Los primeros meses del curso pasado estaba en la crítica. Yo decía que había que dejarle trabajar, que lo iba a conseguir. Lo logró a partir de enero. Tiene una forma de trabajar, de correr, de jugar juntos, de jugar que me gusta. Estoy enamorado de ellos porque son un equipo de trabajadores, con buena mentalidad, con buena actitud y por eso me gusta este PSG.

Éxitos sin las estrellas

- ¿Qué valor le da a que el gran éxito haya llegado cuando se han ido las estrellas, Mbappé, Neymar y Messi?

- Como jugador y entrenador que he sido, creo que un equipo es un colectivo, los titulares y los suplentes. Cuando el grupo lo entiende de esa forma consigue mejorar. Esos que dice son grandes jugadores. No me voy a permitir criticar lo que hace Mbappé en el Madrid, lo que hicieron Messi o Neymar en el PSG. Ha llegado un entrenador que ha cambiado la filosofía y ahora las estrellas son parte del colectivo.

- ¿Cómo juzga la labor de Luis Enrique?

- Me encanta, me gusta mucho porque hace las cosas fenomenal. Tiene un buen equipo de trabajo a su lado. Hay que tener en cuenta que Luis Enrique ha ganado la Liga de Campeones con el Barça y cuando un entrenador ha ganado la Liga de Campeones es que ha sabido hacer las cosas bien, poner su equipo bien, jugar bien. Y eso tiene mucho mérito. Tiene carácter, tiene personalidad. Lo está haciendo bien.

- ¿Qué es lo que más le gusta de él?

- Considera y respeta al grupo que tiene. Hay partidos donde hace varios cambios que nadie espera porque quiere dar a todo el mundo la oportunidad de ser jugador y pone también a esos futbolistas que no son los titulares al empezar la temporada. Tienen la oportunidad de demostrar al entrenador que también puede contar con ellos. Y eso lo está haciendo muy bien Luis Enrique. Los que entran desde el banquillo no dicen nada y los que salen, tampoco. Se nota que tiene un grupo que tiene una amistad entre ellos fenomenal. La estrella del PSG es el colectivo. Eso es lo que ha conseguido Luis Enrique. La gente ha cambiado de opinión con el PSG. Cuando tú ves que en un equipo los jugadores corren, hacen kilómetros, van a presionar, vuelven, hacen ida y vuelta... Eso le gusta a la gente. Ya no son un equipo que se está mirando y dice tú no corres, yo no corro, tú no haces eso, pues yo tampoco lo hago. No, no. Ahora todo el mundo hace lo que el entrenador pide.

- ¿Cree que Mbappé se arrepiente de no haberse quedado en el PSG porque por fin ganó la Champions?

- No. Creo que quería acabar en el Madrid porque era el club que le gustaba cuando era niño y tenía camiseta de esos grandes jugadores del Madrid. Ha conseguido su sueño de ir allí y lo está haciendo bien. Está haciendo las cosas fenomenal.

- ¿Cómo es visto en Francia el Athletic?

- Trabajo como comentarista de partidos en Bein Sports y las audiencias de fútbol español son muy buenas porque la gente tiene allí a Mbappé y en años anteriores estaban Cristiano Ronaldo, Messi... No sé si ven mucho al Athletic, pero ya tendrán oportunidad de verlo ante el PSG y se darán cuenta lo que es un club como el Athletic, al que hay que respetar. Ernesto va a hacer un equipo para que pueda dar caña. Vi el partido ante el Madrid, que ganó 0-3, pero el Madrid debe dar las gracias a Courtois porque ganando 0-1 hizo dos o tres grandes paradas.

- ¿Vio el triunfo ante el Atlético?

- Sí. Ganaron y es lo más importante. Les viene bien antes de la Liga de Campeones para ganar en confianza y moral. Me gustó el Athletic. Cuando gana el Athletic siempre estoy contento.

«Valverde marca diferencias»

- ¿Qué le parece Valverde como entrenador del Athletic?

- Me gusta. Ha hecho un gran trabajo que hay que respetar. El equipo ha llegado arriba, ha ganado la Copa y entró en la Liga de Campeones. Es un equipo que hoy seguramente está pasando un mal momento con esos jugadores que están lesionados, por la carga de trabajo, por los partidos de Liga de Campeones y la Liga. Es así, pero Ernesto Valverde tiene su personalidad y se ve que es un entrenador que marca diferencias.

- ¿Qué le pareció que Nico decidiera quedarse en el Athletic?

- Se le ha visto hacer cosas interesantes en la selección española al lado de Lamine Yamal y en el Athletic. Vuelve ahora de una lesión. Hay que esperar que vuelva a ser ese jugador y que se olviden las lesiones de él para que vuelva a hacer las cosas extraordinarias que hacía unos meses atrás.

- Lleva años de comentarista en Bein Sports. ¿Le apena no estar en un club de entrenador o trabajando con alguna cantera?

- Entrenador ya es muy complicado. Lo de consejero para trabajar con los niños, los jóvenes y los padres son cosas que me pueden interesar.