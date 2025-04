La lluvia de millones que deja Europa al Athletic: ya lleva cerca de 30

Europa ha dejado una lluvia de millones al Athletic. Ibaigane ya ha ingresado más de 30 millones, según estimaciones conservadoras y puede cerrar la competición ... por encima de los 45 si finalmente levanta su primer trofeo continental.

Los tiempos de desesperanza económica en el club parecen haber llegado a su fin. La competición continental no sólo coloca al Athletic ante la posibilidad de hacer historia y obtener un inmenso impacto social con su primer título europeo sino que, además, le permitirá enderezar su economía. Queda atrás la imagen de un club en apuros en este apartado y que durante los últimos años tiró de la 'hucha' de las provisiones para evitar números rojos.

La junta había presupuestado un ejercicio 2024-25 sin pérdidas conviertiéndose en el primer curso que no era necesario tirar de las provisiones, pero es probable que, incluso, lo cierre con números verdes. Guillermo Ruiz-Longarte, el tesorero del Athletic, reconoció en una entrevista con este periódico que una previsión conservadora supondría ingresar «15,7 millones netos» por Europa.

La UEFA premió con 4,3 millones a cada uno de los 24 equipos que participaron en la liguilla. Además, añade 450.000 euros por victoria y 150.000 por empate en esa fase. Los rojiblancos se llevaron por esta vía 2,8 millones. A ellos hay que añadir el bonus de 2,35 por llegar a los octavos de final. En total, y sin contar el dinero de taquilla, la fase de grupos dejó 9,45 millones en premios.

A partir de ahí se han recaudado 2,5 millones por entrar en cuartos de final tras eliminar a la Roma y otros 4,2 por deshacerse del Rangers en esta ronda. Por tanto, la suma ya alcanza los 16,15 millones.

Y los premios más gordos están al alcance. Llegar a la final supone siete millones y ganarla otros seis. Por tanto, por este lado el club se llevaría cerca de 30 millones si es campeón. Pero tampoco acaban aquí los ingresos. Ganar la final de San Mamés supone jugar la próxima Supercopa de Europa en agosto, en Udine (Italia). La pasada campaña dio cuatro millones a cada participante y uno extra al campeón. Levantar el trofeo en San Mamés significará por tanto ingresar un mínimo de 34 millones en premios y la garantía de jugar la próxima Liga de Campeones.

'Value pillar'

Hay que añadir el 'value pillar', un concepto nuevo que combina la cuota del mercado televisivo de cada club en el país de origen y el coeficiente individual de cada equipo. La UEFA repartirá por este concepto 198 millones. Como se trata de la primera campaña con este sistema no hay antecedentes de los que tirar, pero las previsiones del sistema anterior -muy similar- indican que el club rojiblanco ingresará un mínimo de 10 millones por este apartado. La suma de lo obtenido hasta ahora se elevaría con este concepto a los 25-30 millones de euros. Aunque este último dato no se podrá saber hasta que concluya la competición, por lo que la cantidad fija que a día de hoy sumarían las arcas rojiblancas se sitúa en 16 millones.

Por último, las taquillas. En la fase de grupos, con menos espectadores, se ingresó una cantidad en torno a los seis millones de euros. Las dos eliminatorias ante Roma y Rangers ofrecieron una espectacular entrada, con récord de asistencia ante los escoceses. Se puede calcular un mínimo de dos millones por duelo. Por tanto, en taquillas hay que sumar alrededor de 10 millones. Doce si tenemos en cuenta que el partido ante el United arrojará números similares. Así que en un cálculo de ingresos conservadores, el Athletic podría ingresar alrededor de los 30 millones de euros en el torneo -40 si el 'value pillar' es similar al de ediciones anteriores-. Una lluvia de billetes que viene de perlas al club.