«Llevamos una racha mala y hay que pasarla; confiar», destaca Ernesto Valverde

El técnico rojiblanco analiza la derrota del Athletic ante el Villarreal

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Enviado especial. Villarreal

Sábado, 27 de septiembre 2025, 23:48

Nueva derrota del Athletic a domicilio en un partido que dominó la primera mitad y estuvo a merced del Villarreal en la segunda. «Ha habido un tiempo para cada equipo», admitió Ernesto Valverde. «Nosotros hemos estado mejor en el inicial, llegado con claridad, pero no hemos sido capaces de materializar las ocasiones generadas». Los de Marcelino García «nos hicieron daño en la segunda con balones largos a la espalda de nuestra defensa y marcaron en un rechace». «Nos llevamos un resultado duro», reconoció el técnico rojiblanco.

Para el de Viandar de la Vera «es difícil dominar todo el partido fuera de casa», dijo. Les está faltando acierto en los últimos encuentros, «pero si los analizamos todos siempre hemos estado metidos en ellos». «Llevamos una mala racha y hay que pasarla; confiar», añadió.

Valverde consideró que esta situación no tiene porque afectar a los jugadores. «Se trata de seguir buscando, de no bajar la cabeza. La idea es seguir y extender lo que hacemos bien a todo el encuentro, sabiendo que estás en Primera División y que a veces domina el otro», manifestó.

El entrenador rojiblanco también admitió que la lesión de Vesga -que puede sufrir una lesión muscular- «es importante sobre todo después de tener la de larga duración de Prados. Habrá que tirar del filial». Cuestionado sobre el posible regreso de Nico Williams tampoco pudo asegurar su vuelta para el miércoles en el choque de la Champions contra el Dortmund.

