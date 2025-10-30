El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Sigue la asamblea del Athletic

El llamamiento de la Real a su afición de cara al derbi ante el Athletic

El encuentro se disputa este sábado a las 18.30 horas

G. Cuesta

Jueves, 30 de octubre 2025, 17:34

Comenta

La Real Sociedad quiere que su afición empiece a jugar el derbi vasco ante el Athletic antes del pitido inicial. El club txuri-urdin ha convocado a sus seguidores para que reciban por todo lo alto al equipo en su llegada a Anoeta. Están citados a las 16.30 horas, dos antes de que comience a rodar la pelota sobre el césped este sábado.

A través de sus redes sociales, la entidad donostiarra ha citado a los suyos en los alrededores del estadio. Y explica su hoja de ruta. Primero, bajará desde hospitales para después entrar por el Hotel Anoeta y pasar junto al velódromo. Finalmente, accederá al estado desde el parking sur, en la puerta 17.

Minutos antes, colgaba una bonita ilustración en la que ambas aficiones disfrutaban de la previa por la Parte Vieja. «El fútbol es esto», aplaudía.

El Athletic también animaba la previa repescando un vídeo con imágenes del último desplazamiento a San Sebastián. «Las calles de Donostia serán un poco más rojiblancas este sábado. ¡Nos vemos en el derbi!», exclamaba la publicación.

