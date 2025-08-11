La llamada de Ibai Gómez a Olabarrieta para convencerle de ir al Andorra El entrenador de Santutxu quiere también a Peio Canales, pero el Athletic retrasa su salida

Javier Ortiz de Lazcano Bilbao Lunes, 11 de agosto 2025, 16:05

Ibai Gómez telefoneó personalmente a Aingeru Olabarrieta (Luiaondo, Álava, 19 años) para convencer al canterano del Athletic de que su mejor destino como jugador cedido era el Andorra, según ha podido saber EL CORREO. Además, se trata de una petición del técnico de Santutxu.

El entrenador bilbaíno del equipo de Segunda A tiene por costumbre implicarse en las operaciones de fichaje. Una vez que la dirección deportiva del club del Principado decide ir a por un jugador, es habitual que Ibai Gómez les llamé para explicarles cuál es su proyecto y el papel en el que les ve a su lado.

Olabarrieta se estrenará con Ibai Gómez en Segunda después de pasar por el Bilbao Athletic y haber debutado en el primer equipo ante el Sevilla en San Mamés el pasado mes de mayo. En total acumula tres partidos. Será la primera vez que el extremo izquierdo juegue fuera de Lezama desde que entrara en el equipo alevín hace una década.

Ibai Gómez quiere a otro rojiblanco, Peio Canales, tal y como indicó este periódico el sábado. La operación ha sido detenida por el Athletic cuando estaba casi ultimada. El club quiere ser cauto y esperar a la evolución de los lesionados Oihan Sancet y Unai Gómez.

«Canales es un jugador joven. Estuvo el año pasado con nosotros y no participó demasiado. A no ser que vea que va a participar mucho, para estar otra temporada así, quizá lo mejor es que salga. He hablado con él y tenemos que esperar un poco a ver cómo vemos lo de Sancet», dijo el entrenador en Londres tras el último amistoso.

