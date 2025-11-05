El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Iñaki Williams, ahora lesionado, marcó su último gol en Europa contra la Roma. Athletic Club

Llamada de emergencia al goleador 112

111 futbolistas han marcado en Europa con el Athletic, que busca ampliar el botín anotador y la nómina de artilleros en Newcastle

Robert Basic

Robert Basic

Bilbao

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:02

El Athletic pisará este miércoles la alfombra del St. James Park (21 horas) con la obligación de sumar para reforzar las opciones de clasificación en ... la fase de liga de la Champions, donde los rojiblancos tomaron aire con la victoria frente al Qarabag (3-1). Un resultado positivo en Newcastle fortalecería la posición matemática del equipo y renovaría el estado anímico, porque el equipo atraviesa por un mal momento que pide a gritos una reacción a través de buen fútbol, goles y puntos. Una de las asignaturas pendientes de aprobar del año en curso es la de la eficacia ya que los rojiblancos apenas promedian un tanto por choque entre todas las competiciones. De ahí que sea procedente hacer una llamada al goleador 112 con el objetivo de ampliar la nómina de anotadores continentales –son 111 en toda la historia del club– y al mismo tiempo engordar el botín de las dianas convertidas. Sin Nico Williams y Oihan Sancet, bajas de última hora por una pubalgia y una lesión muscular, respectivamente, contar con más artilleros se antoja imprescindible.

