Llamada de emergencia al goleador 112

El Athletic pisará este miércoles la alfombra del St. James Park (21 horas) con la obligación de sumar para reforzar las opciones de clasificación en ... la fase de liga de la Champions, donde los rojiblancos tomaron aire con la victoria frente al Qarabag (3-1). Un resultado positivo en Newcastle fortalecería la posición matemática del equipo y renovaría el estado anímico, porque el equipo atraviesa por un mal momento que pide a gritos una reacción a través de buen fútbol, goles y puntos. Una de las asignaturas pendientes de aprobar del año en curso es la de la eficacia ya que los rojiblancos apenas promedian un tanto por choque entre todas las competiciones. De ahí que sea procedente hacer una llamada al goleador 112 con el objetivo de ampliar la nómina de anotadores continentales –son 111 en toda la historia del club– y al mismo tiempo engordar el botín de las dianas convertidas. Sin Nico Williams y Oihan Sancet, bajas de última hora por una pubalgia y una lesión muscular, respectivamente, contar con más artilleros se antoja imprescindible.

La inmensa mayoría de jugadores de la actual plantilla se estrenó en Europa la pasada temporada porque el Athletic tardó seis años en regresar al escenario continental. La espera abrió un prolongado paréntesis que se cerró con la clasificación para la segunda competición de la UEFA, en la que los hombres de Ernesto Valverde llegaron hasta las semifinales y cayeron eliminados ante el Manchester United. En este regreso al escenario internacional, impecable hasta aquel 0-3 encajado en San Mamés frente a los 'diablos rojos', aumentó la relación de goleadores rojiblancos. Antes de abrir la Europa League, la nómina de artilleros del club estaba fijada en 98 jugadores. Pues bien, tras la diana de Paredes en Roma fue Sancet quien se hizo centenario. El número ha crecido hasta los 111 actuales y se busca el autor 112 –o que alguien repita– en Newcastle.

El máximo goleador histórico del Athletic en Europa es Aritz Aduriz con 34 tantos, 31 de ellos en la Europa League y tres en la Champions. El segundo es Fernando Llorente (16) y el podio lo completan Markel Susaeta e Iñaki Williams, ambos con 12. Este último sigue entre algodones por lo que tendrá que esperar para ampliar su cuenta anotadora, de momento cerrada con aquella diana frente a la Roma. Luego aparecen Dani (11), Muniain (10), Fidel Uriarte (9), Óscar de Marcos (8) y Raúl García (7), entre otros. En la lista hay 55 futbolistas con un solo acierto, es decir, la mitad. En Newcastle podría haber un nuevo león en una clasificación que busca a su artillero número 112.

Goledores En la actual plantilla hay 16 jugadores que saben lo que es marcar en Europa con el Athletic

El año pasado se incorporaron 12 nuevos goleadores continentales –Paredes, Sancet, Nico Williams, Nico Serrano, Adama, Prados, Guruzeta, Unai Gómez, Yeray, Martón, Yuri y Jauregizar–, mientras que en el ejercicio en curso solo lo ha hecho Robert Navarro contra el Qarabag. Los otros tres tantos marcados por el equipo llevan la firma de Guruzeta, quien poco a poco empieza a ver puerta con cierta frecuencia. Tanto es así que contabiliza cuatro en el último mes entre la Champions y la Liga.

En la adversidad

En cuanto a los máximos anotadores europeos del Athletic en activo, de la plantilla actual, la clasificación la encabeza Iñaki Williams con 12 goles seguido por su hermano Nico (5), el propio Guruzeta (4) y Sancet (2). Luego aparecen otros 11 rojiblancos con una diana cada uno en su casillero de aciertos continentales. Con el equipo castigado de nuevo por las lesiones –Valverde ha tenido que recurrir a cuatro canteranos para completar la convocatoria de 23 debido a siete ausencias–, los bilbaínos precisan de todos los recursos disponibles con el objetivo de sumar más efectivos en la búsqueda del gol.

Porque el equipo suma 15 tantos en 14 partidos, apenas uno por encuentro. Será complicado competir en el St. James Park con tantas bajas y sin gente clave en el esquema de Valverde, pero también es una oportunidad de reivindicarse en la adversidad y en un escenario de campanillas.