La línea defensiva se reivindica en La Cartuja Después de las dudas generadas en la pretemporada, el Athletic recupera la solidez que exhibió el pasado curso

Igor Barcia Domingo, 31 de agosto 2025, 22:50 | Actualizado 23:01h. Comenta Compartir

El final de la pretemporada dejó datos muy preocupantes para la línea defensiva del Athletic. 15 goles encajados en seis encuentros y las lesiones de Aitor Paredes y Unai Egiluz, este para toda la temporada, dejaron al equipo rojiblanco con muchas dudas en la línea de salida de la Liga. Y el primer encuentro del curso 2025-26 en San Mamés tampoco ayudó a despejarlas, con esos dos tantos del Sevilla en la segunda parte que metieron el miedo en el cuerpo a los aficionados y una gran actuación de Unai Simón que fue determinante para que los tres puntos se quedaran en casa.

Dos jornadas después, el Athletic se reivindió a nivel defensivo en un escenario complicado como el campo del Betis. Tras mantener la portería a cero frente al Rayo Vallecano, el de ayer era un encuentro muy exigente donde los rojiblancos rayaron a gran altura a la hora de contener a los verdiblancos. El gol en el minuto 97 de Bakambu no empaña el rendimiento de una línea formada por Areso, Vivián, Paredes y Yuri, que se convirtió en el MVP según Dzan, y que no solo rindió en su mejor versión a la hora de contener, sino que fue decisiva en la victoria. Porque Yuri fue el autor del envío que golpeó Bartra para convertirlo en el 0-1 y Paredes remató de cabeza para marcar el segundo gol del Athletic.

«Necesitábamos defender bien en este encuentro porque ellos tienen argumentos importantes en ataque», aplaudió después del encuentro Ernesto Valverde, sin duda aliviado por el paso adelante que ha dado una línea fundamental para el Athletic. Sucedió la pasada temporada, donde la solidez que ofreció el equipo rojiblanco con 29 goles encajados en 38 encuentros de Liga fue básica para alcanzar esa cuarta posición que regaló el pasaporte a la Champions.

Gran inicio

9 puntos de 9, como hace 16 años con Caparrós

De regreso a la pretemporada, Ernesto Valverde repitió en aquellos encuentros de preparación que era fundamental tener un buen comienzo de Liga y que la exigencia de aquellos duelos de preparación tenían que ver con esta idea de arrancar lo mejor posible. Pues bien, anoche el preparador rojiblanco se convirtió en el quinto en toda la historia del Athletic en empezar con tres victorias consecutivas.

Los 9 puntos de 9 posibles colocan a los rojiblancos a la altura del inicio de Joaquín Caparrós en la campaña 2009-2010, cuando aquel Athletic ganó al Espanyol, Xerez y Villarreal, para caer en la cuarta jornada fente al Tenerife. Las estadísticas, además, dicen que Valverde ha igualado los comienzos de Kendall en la 1988-89, de Iraragorri en la 1949-50 y de Pentland en la campaña 1932-33.

Revulsivo

Robert Navarro se acostumbra a aparecer

El jugador procedente del Mallorca sabe que va a tener que aprovechar los minutos que le ofrezca el entrenador y lo ha entendido a la perfección. Si en el encuentro frente al Sevilla marcó el gol de la victoria a los 14 minutos se salir al terreno de juego, ayer todavía fue más rápido porque nada más hacerlo, puso un centro que sirvió para que Paredes anotara el segundo tanto del Athletic.

Navarro tiene una notable competencia en la línea de ataque y para Valverde son indiscutibles los hermanos Williams y Berenguer, que hasta el momento están acaparando protagonismo. Mientras, Maroan y Guruzeta buscan sus opciones en la punta deataque, por lo que el exdel Mallorca y de la Real debe esperar su momento en las segundas partes para actuar de revulsivo, algo en lo que de momento está brillando.

Fundamental

Berenguer está para lo que mande el entrenador

Sucedió la pasada temporada y se está repitiendo en este inicio de Liga. Berenguer es un jugador fundamental para Ernesto Valverde, que lo coloca en función de las necesidades. Bien por la derecha, bien de mediapunta o bien de falso 9, como sucedió ayer de salida en La Cartuja.

Valverde prefirió su movilidad entre líneas a jugar con Maroan, que había sido titular en los dos anteriores encuentros jugados en San Mamés. Así que mientras los dos delanteros centros –tres con Izeta– aguardaban en el banquillo, Berenguer sumaba su tercera titularidad. Empezó en punta, pero pronto Valverde le escoró a la derecha para que Iñaki Williams ocupara la posición más avanzada en el ataque rojiblanco. Sea como sea, el navarro seguirá acumulando titularidades por todo lo que aporta en el esquema de Valverde.