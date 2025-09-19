El límite salarial del Athletic aumenta un 20% y se sitúa en 126 millones Las nuevas incorporaciones y la renovación de Nico elevan el gasto en fichas de Ibaigane

El Athletic eleva en veinte millones su capacidad de gasto para pagar las fichas de los jugadores. Un incremento, de 105,018 a 126,050 millones, que responde a un aumento de los ingresos por su participación en Europa y que ha permitido acometer la renovación de Nico Williams y las incorporaciones de Jesús Areso, Aymeric Laporte y Robert Navarro. A pesar de que Ibaigane ha materializado alguna salida en forma de venta como la de Vencedor o cesiones como la de Djaló, todo apunta a que los contratos de las nuevas incorporaciones tienen más peso que el salario aligerado. Es la cifra más alta desde 2023, cuando se situó en 127 millones.

El dato lo ha desvelado este viernes LaLiga, que ha hecho pública la actualización del límite salarial de los equipos de Primera y Segunda División. De esta manera, el club rojiblanco se encuentra en sexta posición. Este ranking lo lidera el Real Madrid, con 761,226 millones, más del doble que el Barcelona, segundo con 351,284 millones al verse reducida la capacidad de gasto en 112 millones. Se trata de otro nuevo rejonazo (tenía en febrero 463 millones de margen) que evidencia los problemas económicos del club azulgrana y su dificultad para inscribir jugadores, algo que quedó evidenciado con el 'no' de Nico Williams.

El tercero es el Atlético de Madrid, 326,989. También el Villarreal (173,084) y la Real Sociedad (128,259) superan al Athletic. Cabe tener en cuenta que en el caso de la entidad txuri-urdin, se incluyen las fichas del Sanse, ahora en Segunda. Por la cola del listado aparecen el Sevilla (22,139 millones), Levante (35,537), Elche (40,480) y Alavés (40,999).

El límite salarial para los clubes que compiten en Primera y Segunda la temporada 2025-2026 ha quedado fijado en 2.704,68 millones de euros. Esta cifra es un 3,68% mayor al del comienzo de la temporada pasada, cuando se elevó hasta los 2.608 millones. Tras el mercado de invierno 2024-2025, se actualizó hasta los 2.878 millones, un 2,7% más que en el año anterior.

¿Cómo se calcula el límite salarial?

El Límite de Coste de Plantilla Deportiva es el tope que marca cuánto puede gastar cada club español en salarios de jugadores, cuerpo técnico y preparadores (plantilla inscribible), así como en filial, cantera y otras secciones (no inscribible). Incluye sueldos fijos y variables, pagos en especie (vivienda, coche, viajes), derechos de imagen, amortización de fichajes, cuotas sociales, indemnizaciones, primas y honorarios de representantes.

Se calcula restando a los ingresos del club (televisión, patrocinios, entradas…) sus gastos estructurales y la deuda prevista en la temporada. Cada entidad propone su propio límite, siempre bajo las normas del Control Económico de LaLiga y con validación del organismo competente. Si el cálculo no asegura estabilidad financiera, el límite se reduce. Y si un club lo supera, verá restringida su capacidad de inscribir o renovar jugadores hasta equilibrar sus cuentas.