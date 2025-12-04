El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Liga denuncia cánticos contra el Madrid, Vinicius y Asencio en San Mamés

La patronal del fútbol presenta el informe de la jornada 19 en la que aparecen hasta nueve infracciones por parte de un sector de aficionados del Athletic

Juanma Mallo

Jueves, 4 de diciembre 2025, 18:12

La Liga ha denunciado ante el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol y la Comisión Antiviolencia cánticos de un sector de la ... afición del Athletic contra el Real Madrid, Vinicius, que tuvo una mala actitud con la hinchada bilbaína con gestos en los que les recordaba que le habían metido tres goles, y Asencio en el duelo de este miércoles en San Mamés. En concreto, recoge nueve actuaciones irregulares durante un encuentro que se llevaron los blancos de La Catedral. El objetivo del escrito es que Ibaigane recibe una multa económica, como ya ha ocurrido en otras ocasiones.

