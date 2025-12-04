La Liga denuncia cánticos contra el Madrid, Vinicius y Asencio en San Mamés

La Liga ha denunciado ante el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol y la Comisión Antiviolencia cánticos de un sector de la ... afición del Athletic contra el Real Madrid, Vinicius, que tuvo una mala actitud con la hinchada bilbaína con gestos en los que les recordaba que le habían metido tres goles, y Asencio en el duelo de este miércoles en San Mamés. En concreto, recoge nueve actuaciones irregulares durante un encuentro que se llevaron los blancos de La Catedral. El objetivo del escrito es que Ibaigane recibe una multa económica, como ya ha ocurrido en otras ocasiones.

Todo comenzó nada más arrancar el encuentro. En el minuto 1, ya se recoge los gritos de «¡Puta Real Madrid, puta Real Madrid!» durante seis segundos. Los cánticos proceden, según la información, de los »sectores 105 al 110 de la Tribuna Norte Baja, en la nueva Grada Popular de Animación y justo por debajo de dos pancartas con las inscripciones 'Íñigo Cabacas' y 'Herri Harmaila'». Esta misma situación se repite en el minuto 4 y en el minuto 42 del encuentro, aunque en esta ocasión los gritos se extendieron durante 10 segundos.

Más tarde, en el minuto 9, el mismo sector, entonó «de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 6 segundos el cántico »Písalo, písalo», dirigido a un jugador visitante cuando se encontraba tendido sobre el terreno de juego«. Casi mediada la primera parte, los gritos se dirigieron contra »Vini Jr.«, según recoge el propio comunicado de la Liga. Entonces, durante diez segundos, se chilló »tonto, tonto«.

Después del descanso se presentan otras cuatro infracciones. Una, durante ocho segundos, en el minuto 55, contra Asencio. «¡Asencio muérete, lololo, Asencio violador!». Un minuto más tarde, se retomó el »¡Puta Real Madrid, puta Real Madrid!». A continuación, de nuevo contra el futbolista brasileño. «¡Vinicius subnormal, Vinicius subnormal!». Termina la denuncia con el delantero como protagonista. »En el minuto 76 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en los sectores 105 al 110 de la Tribuna Norte Baja, en la nueva Grada Popular de Animación y justo por debajo de dos pancartas con las inscripciones »Íñigo Cabacas« y «Herri Harmaila», entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico «Tonto, tonto», dirigido al jugador visitante Vini Jr».

La semana pasada, fue el Athletic el objetivo de estos cánticos ofensivos en el Camp Nou. En concreto, el equipo, Nico y Oihan Sancet. Se gritó «Puta Athletic», el menor de los hermanos tuvo que escuchar «písalo, písalo» y al mediapunta, cuando fue expulsado, le dijeron «tonto, tonto».