El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Jugadores del Athletic celebran el gol de Nico Williams. EFE

Levante 0-2 Athletic

El Athletic disfruta ante un pobre Levante

Jornada 14 ·

Los rojiblancos respiran tranquilos y recuperan la sonrisa tras lograr una victoria valiosísima y de lo más apacible en el Ciutat de València

Jon Agiriano

Jon Agiriano

Bilbao

Sábado, 29 de noviembre 2025, 22:17

Comenta

Alo largo de su historia, el Athletic se ha ganado una justa fama de buen samaritano, siempre dispuesto a dar consuelo a los equipos que ... sufren. Esta temporada, sin embargo, está haciendo justo lo contrario, como demostró este sábado en el Ciutat de València. Los de Valverde no perdonan al débil y no perdonaron al Levante, como tampoco lo hicieron con Osasuna, Mallorca y Oviedo, equipos del sótano de la tabla. Esa recaudación de puntos, unida al otro que sumaron con el Girona, es, en gran medida, la culpable de que los rojiblancos, pese a su crisis de juego, resultados y goles, estén muy cerca de posiciones europeas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Alarma en Castro por un chat de hombres que comparten desnudos de sus parejas
  2. 2

    El chófer del Bizkaibus no vio a los dos menores que iban en una bici por la carretera de Berriz
  3. 3 El conocido restaurante vizcaíno al que Pradales llevó a comer al presidente alemán
  4. 4 Aita, si no eres famoso, ¿por qué te conoce tanta gente?
  5. 5

    Negocios de moda abren los domingos en el centro de Bilbao para ganar ventas
  6. 6 El Euromillones del viernes entrega su bote de 178 millones: resultados del 28 de noviembre
  7. 7

    Así se desarrolló la masacre del incendio de Hong Kong
  8. 8 El Alavés lleva convocado a Barcelona a un juvenil bilbaíno que arrebató al Athletic
  9. 9 Ya es oficial: así quedarán las pensiones máximas y mínimas con la nueva subida para 2026
  10. 10 10.000 almas celebran el Fair Saturday en Miribilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Athletic disfruta ante un pobre Levante

El Athletic disfruta ante un pobre Levante