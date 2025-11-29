El Athletic disfruta ante un pobre Levante

Alo largo de su historia, el Athletic se ha ganado una justa fama de buen samaritano, siempre dispuesto a dar consuelo a los equipos que ... sufren. Esta temporada, sin embargo, está haciendo justo lo contrario, como demostró este sábado en el Ciutat de València. Los de Valverde no perdonan al débil y no perdonaron al Levante, como tampoco lo hicieron con Osasuna, Mallorca y Oviedo, equipos del sótano de la tabla. Esa recaudación de puntos, unida al otro que sumaron con el Girona, es, en gran medida, la culpable de que los rojiblancos, pese a su crisis de juego, resultados y goles, estén muy cerca de posiciones europeas.

Levante Ryan, Toljan (Morales, m.72), Elgezabal (Cabello, m.46), Matturro (Víctor García, m.58), Sánchez, Arriaga (Brugué, m.46), Rey, Carlos Álvarez, Olasagasti, Etta Eyong y Koyalipou (Romero, m.46). 0 - 2 Athletic Simón, Lekue, Vivián, Paredes, Yuri, Rego, Jauregizar (Vesga, m.80), Robert Navarro (Unai Gómez, m.62), Berenguer (Nico Serrano, m.88), Nico (Selton, m.80) y Guruzeta (Izeta, m.88). Goles: 0-1, m.3: Robert Navarro; 0-2, m.44: Nico Williams.

Árbitro: Adrián Cordero. Amonestó a los granotas Arriaga (m.32), Rey (m.37) y Brugué (m.86), y a los rojiblancos Yuri (m.40) y Vivián (m.50).

Incidencias: 19.848 espectadores en el Ciutat de València.

El caso es que el Athletic volvió a ganar fuera de casa tres meses después y sumó tres puntos que le dan una tranquilidad de espíritu muy grande de cara a ese slalom gigante que le espera ante el Real Madrid, el Atlético y el PSG. Por otro lado, el partido dejó algunas buenas noticias más allá del 0-2. Ejemplos: los leones ganaron por primera vez en lo que va de Liga por una diferencia superior a un gol; a Nico Williams se le vio con más chispa y ritmo, lo mismo que a Berenguer, que dio las dos asistencias; Rego hizo un duro trabajo de entresaca muy meritorio, y Unai Simón, que no se estaba luciendo precisamente, estuvo brillante con tres paradones, uno al final de la primera parte a Etta Eyong y dos en la segunda que permitieron a su equipo llegar al pitido final sin ningún agobio.

Valverde dijo el viernes que le encantaban el fútbol de su equipo y su espíritu. Era una de esas declaraciones medidas y desafiantes que los entrenadores hacen para consumo interno de la plantilla. Muchos se lo tomaron como una provocación, claro, pero no dejaba de ser un mensaje radical, y bien medido, de confianza en su tropa. Y ésta le respondió este sábado, sobre todo durante una magnífica primera parte, a la altura de la que jugó en Villarreal, pero esta vez con un rival muy inferior. El Levante, la verdad, demostró que es carne de cañón, y que tiene toda la lógica del mundo que sea el equipo más goleado de la Liga y todavía no haya ganado en su campo. Su primera parte fue un delirio y los rojiblancos se aprovecharon de ello desde el primer minuto. Olieron la sangre muy rápido, tanto que en el minuto tres abrieron el marcador tras una bonita jugada entre Nico y Berenguer que materializó Robert Navarro.

A partir de ahí, el dominio del equipo de Valverde fue absoluto durante la primera media hora. Ante un rival que no sabía qué hacer, si presionar o no, si jugar en largo o en corto, si ser toro o torero, se dedicó a jugar con una fluidez propia de anteriores temporadas. Nico Williams dispuso de dos claras ocasiones, y una se la sacó debajo de la portería Matturro y otra se le fue al poste. También a Robert Navarro se le escapó por muy poco el que hubiera sido su segundo gol en un partido que tuvo que abandonar a la hora de juego por un esquince de tobillo. Al Athletic volvía a fallarle la puntería, algo que tampoco extrañaba a nadie. Su superioridad, sin embargo, era tan consistente que tampoco invitaba a la preocupación.

Declinaba la primera parte con el Levante intentando levantar cabeza -Etta Eyong obligó a lucirse a Unai Simón en la primera oportunidad de su equipo-, y el Athletic lamentando no poder irse al descanso con el partido ya sentenciado. Y entonces se produjo el resplandor. Era el minuto 44 y los granotas estaban en el área del Athletic. Los rojiblancos sacaron el balón de su área con mucha clase. Guruzeta se atrevió con una vaselina impecable que recibió Yuri, que a su vez combinó rápido con Berenguer. El navarro se la dio a Robert Navarro, que volvió a descargar sobre Berchiche, que se la devolvió a Berenguer. Suyo fue el pase en profundidad a Nico Williams, que se plantó en carrera delante de Ryan y le batió con un globo perfecto. Esta obra maestra del contragolpe duró 16 segundos y ha sido lo mejor que ha hecho el Athletic en toda la temporada con mucha diferencia.

Reacción

Fue para quedarse boquiabiertos. Las cámaras enfocaron a Calero en ese momento y el gesto del entrenador del Levante fue de una resignación triste y honda, como la del agricultor que mira al cielo después de la granizada que le ha arruinado la cosecha. Algo así. Y es probable que pensara también en su mala suerte, en la desdicha de que tuviera que tocarle a él, que estaba con el agua al cuello, un Athletic fogoso, veloz y con ninguna gana de dejar prisioneros, y no el obtuso, impreciso y gris de tantos partidos de esta temporada.

Calero, sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse, y menos a la evidencia de un rival superior. Al descanso hizo tres cambios. Dejó en el banquillo a Elgezabal, Arriaga y Koyalipou, que sólo habían aportado confusión, y metió en el campo a Cabello, Brugué y Romero. Su equipo mejoró considerablemente con un juego directo y más intenso que hizo daño al Athletic. Pero apareció Unai Simón, que a su gran parada a Etta Eyong añadió otras dos decisivas a Brugué, que terminó con un gol anulado a Romero, y a Víctor García. Si a eso se añade que los levantinos tampoco tuvieron suerte -a Etta Eyong se le escapó un remate muy franco-, es fácil de entender que los rojiblancos vivieran el final de partido más apacible en lo que va de Liga. Y la tranquilidad, de hecho, podía haber sido mayor, de hamaca y mojito, si en el minuto 70 Guruzeta no hubiera fallado a una de esas ocasiones que un delantero centro no olvida en su vida. Lo tenía todo a su favor tras un gran pase de Berenguer al área y una asistencia de Nico desde el segundo palo que era gol o gol. Sólo hacía falta empujar y el donostiarra no fue capaz de hacerlo. Menos mal que quedó en una anécdota casi cómica en un partido que el Athletic acabó con una gran sonrisa.