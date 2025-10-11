Lerga confía en ganar al Madrid en San Mamés, el «escenario ideal»

Iván Orio Sábado, 11 de octubre 2025, 00:50 Comenta Compartir

El Athletic femenino ha disputado seis partidos esta temporada y todavía no ha conseguido una victoria. Ocupa la decimotercera posición en la Liga con cuatro puntos gracias a los empates ante el Tenerife y el Sevilla en Lezama y ante el Espanyol y el Atlético a domicilio. En los otros dos duelos derrotas por goleada (1-8) ante el todopoderoso Barcelona en San Mamés y por la mínima en Coruña frente al Deportivo Abanca, quizás la más inesperada. Toca por tanto reaccionar cuanto antes porque la ansiedad nunca es una buena consejera y las prisas por ganar pueden jugar malas pasadas.

Este domingo llega a La Catedral (17.00 horas) un reforzado Real Madrid y el entrenador de las rojiblancas, Javier Lerga, está convencido de que este encuentro puede servir de punto de inflexión para que el equipo encuentre el camino. El técnico interpreta que la igualada en la pasada jornada en Alcalá de Henares ante un equipo Champions como el Atlético es un buen punto de partido para competir y estrenar el casillero de triunfos ante el Madrid, que viene de golear (6-2) a la Roma. «El equipo está con muchísimas ganas de que llegue el domingo (por mañana). Es un partido muy importante en un escenario ideal para conseguir los tres puntos que tanto ansiamos. Estamos dando muestras de mejoría y conjunción», declaró en rueda de prensa en Lezama.

Lerga considera que el rendimiento de las rojiblancas ha sido bastante mejor de lo que reflejan esos exiguos cuatro puntos en la tabla. «Hacemos cosas bien y no se traducen en puntos. Tenemos muchas ganas de quitarnos la losa de encima de conseguir los tres puntos. Circunstancialmente no hemos encontrado la senda de la victoria. Ante el Real Madrid hay que tener la máxima determinación y ambición no sólo para puntuar sino para ganar», declaró.

No ocultó que la empresa ante las blancas es peliaguda. «Es un partido que entraña muchísima dificultad, todos sabemos del nivel del Real Madrid, que se ha reforzado muy bien, pero estamos convencidas de poder sacar los tres puntos. Cada día estamos muchísimo mejor y jugando en San Mamés con el apoyo de nuestra gente… El del Barça va a ser nuestro peor partido de todo el año. Tenemos claro qué tenemos que hacer y qué no».