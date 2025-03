«Soy la leona italiana de más edad»

Javier Ortiz de Lazcano Enviado especial. Roma Martes, 4 de marzo 2025 | Actualizado 05/03/2025 01:02h. Comenta Compartir

«Es mi mamma» , presenta orgulloso Massimo Felici, un administrativo romano de 61 años. «Mi padre, Fausto, que falleció en 2019, y yo éramos grandes hinchas del Athletic. A él le encantaba porque es algo único en el mundo. Además, tenía un amigo abogado bilbaíno. Mi padre era del Athletic y la hizo también de ese equipo». Padre e hijo fueron socios fundadores de la peña Los Leones Italianos en el año 2000. Su madre se apuntó en 2015. Anna Di Cori es una enérgica mujer de 88 años que trabajó como periodista en el diario romano 'La Repubblica'. «Hacía de todo, pero sobre todo arte, espectáculo y cocina. Tengo publicado incluso un libro de recetas», explica.

Di Cori se presenta con orgullo. «Tengo 88 años. Soy la leona italiana de mayor edad». Forman esta agrupación en torno a 120 personas, pero la mayoría son del norte del país y no pueden viajar a la capital porque el partido es en un día laborable. Di Cori será una de los veinte integrantes de este grupo que irá al estadio. «El año pasado estuve en San Mamés. En septiembre fui al Olímpico y luego viajé a Estambul para animar al equipo en el triunfo ante el Fenerbahçe. Mi ilusión es que el Athletic llegue a la final de la Liga Europa y ver el partido en San Mamés. Mi hijo fue a la final (de Copa) de Sevilla, pero yo no pude. Si hay otra, no me la quiero perder», lanza.

De hecho, los athleticzales italianos ya tienen organizado un viaje ese mes de mayo a Bilbao porque unas semanas antes de la final festejarán con un acto en La Catedral el 25 aniversario de la agrupación. En el partido de septiembre el Athletic les recibió en el hotel de Roma y les obsequió con un detalle. Y hoy volverán a citarse con representantes del club.

Felici es un hincha con todas las consecuencias. Le encanta tanto su equipo que ha hecho del proselitismo rojiblanco uno de los objetivos de su vida. Stefano Tosti, un jubilado, y Giuseppe Colucci, conserje, son del Athletic por él. «Nos empezó a hablar del club, nos llevó a Bilbao y a San Mamés y nos enamoramos de la entidad», explica el segundo. «Yo soy talismán. Estuve en Manchester, en septiembre en el Olímpico, fui a verle ante el Fenerbahçe y he estado en algunos partidos en Bilbao y todavía no le he visto perder», resalta Tosti,

En su opinión, no hay un club como el rojiblanco. «El sueño de los tifosi de la Roma es ser como el Athletic, con jugadores romanos y romanistas. Es algo que me comentan muchos cuando conocen que soy del equipo vasco. Los hinchas de la Roma aprecian el sentido de pertenencia y esa es la gran característica del Athletic», explica Felici.

El ambiente

Frente a los casi 3.000 hinchas rojiblancos del partido en el Olímpìco de septiembre, esta vez habrá un tercio. La premura para organizar el viaje ha pasado factura, pero también ha influido el temor a incidentes tras el lanzamiento de bengalas por parte de ultras de Herri Norte en aquel partido. «A la gente de Roma no le gustaron nada las bengalas. Se tomaron muy mal que se lanzaran contra una grada de hinchas locales», afirma el peñista.

En la capital italiana hay una emisora que habla sobre la Roma las 24 horas y otra que hace lo mismo con la Lazio. Felici tiene cita hoy en la primera. Tiene muy claro lo que va a decir. «Voy a explicar que los que lanzaron las bengalas no representan al Athletic y que incluso fueron repudiados por el resto de aficionados que estábamos en el campo, jugadores, entrenador y club. También voy a insistir en que no vienen ultras y que por parte de la gente del Athletic no habrá problemas».

Eso sí, pide a los hinchas visitantes que se muevan con un punto de cautela por las calles. «Esta es una ciudad muy hospitalaria, pero hay grupos ultras de la Roma vinculados a la extrema derecha. Algunos seguidores de la Real Sociedad ya fueron atacados y heridos por radicales de la Lazio a finales de enero. La gente debe moverse por las calles sin mostrar sus equipaciones del Athletic, andar con cuidado y atender a las indicaciones que les han dado la Policía y los dos clubes», zanja.

Los 1.000 hinchas rojiblancos irán en autobús al estadio El Athletic vuelve a Roma casi seis meses después. Habrá un millar de aficionados rojiblancos. Ibaigane, en colaboración con la Ertzaintza, la Policía italiana y el club local, ha proporcionado una serie de pautas a tener en cuenta para sus hinchas. El punto de encuentro para los aficionados del Athletic es la Piazzale delle Canestre. Desde allí saldrán los autobuses hacia el estadio. Un servicio gratuito para todos aquellos aficionados que dispongan de una entrada para el encuentro. Esos autocares estarán disponibles a partir de las 16.00 horas. El trayecto dura aproximadamente media hora. Los aficionados tendrán prohibido realizar cualquier desfile o kalejira en dirección al Olímpico.