Lekue, sancionado con dos partidos por protestar El defensor del Athletic vio la tarjeta roja ante el Getafe por reprochar al árbitro una de sus decisiones «de forma ostensible» y tendrá el mismo castigo que reciben los entrenadores en estas circunstancias

A. Mateos Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:48 Comenta Compartir

El Comité de Disciplina ha comunicado este miércoles las sanciones que recibirán los jugadores y entrenadores expulsados en la última jornada, y a Iñigo Lekue le ha caído una dura sanción tras su expulsión por protestar al árbitro una de sus decisiones «de forma ostensible». El defensor rojiblanco es sancionado con dos partidos, además de recibir una multa económica.

La sanción llega en base al artículo 127 del código disciplinario, el mismo que se utiliza para sancionar a los entrenadores. Ernesto Valverde ya fue sancionado con dos partidos bajo este artículo cuando fue expulsado en La Cartuja y con otros dos partidos más por aplaudir al árbitro una vez expulsado.

La sanción a Lekue mosquea a la afición rojiblanca por los precedentes vistos en otros partidos de LaLiga. Hace solo diez días que Hansi Flick fue expulsado por doble amarilla por sus protestas al árbitro en el duelo del Barça ante el Girona. Una vez expulsado, el técnico culé volvió al campo para celebrar el gol de la victoria de su equipo y las cámaras le captaron haciendo cortes de manga en dirección al césped. La sanción se quedó en un partido y desde el Comité no entraron de oficio a estudiar una posible sanción por los cortes de manga del entrenador.

Además se da la circunstancia que tanto la expulsión de Valverde en La Cartuja como la de Lekue ante el Getafe tiene el mismo sello: Isidro Díaz de Mera. El árbitro volvió a pitar al Athletic esta temporada, por segunda vez en apenas diez jornadas, y volvió a dirigirse al banquillo rojiblanco para expulsar a uno de sus miembros. El sábado le tocó a Lekue.

El colegiado anotó en el acta que el motivo de la expulsión fue «por salir desde su banquillo siendo jugador sustituido, con los brazos en alto, protestando una decisión mía de forma ostensible». El árbitro manchego utilizó prácticamente los mismos términos cuando echó del campo a Valverde ante el Betis. «Por protestar una decisión mía de forma ostensible y con aspavientos, saliendo del área técnica», escribió entonces. Después añadiría que el técnico rojiblanco «se dirigió a mí con aplausos tras ser expulsado», lo que elevó la sanción de dos a cuatro partidos.

Enfado en el Athletic

El enfado del vestuario del Athletic con este árbitro es importante. Unai Simón no se mordió la lengua y tras el partido apuntó directamente a los encargados de hacer las designaciones arbitrales: «Es un árbitro que ya sabemos lo que pasó con él y el siguiente partido que nos pita es el del Getafe. No ha sido un acierto poner a Isidro».

Ernesto Valverde, sin embargo, ironizó sobre el colegiado cuando le preguntaron por la expulsión de Lekue. «¿La roja? Pues lo del final, que si una falta, que si tú, que si yo... el árbitro que desenfunda rápido...», dijo el técnico rojiblanco.