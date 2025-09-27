Lekue, de no jugar ni un minuto a titular en Villarreal

Iñigo Lekue, el único jugador de campo del Athletic que no había jugado todavía ningún minuto esta temporada, es la gran sorpresa en el once ... del Athletic en Villarreal.

El bilbaíno entra en el once como lateral derecho en lugar de Jesús Areso, titular indiscutible en esa demarcación, El nuevo fichaje ante el Girona se quedó en el banquillo, por lo que la del estadio de La Cerámica se convierte por tanto en su segunda suplencia seguida. Ante los catalanes el que salió en el once fue Gorosabel, uno de los sacrificados en los cuatro cambios en el descanso tras la penosa primera parte ante el los de Míchel.

Lekue hace frente así al israelí Manor Solomon, un jugador cedido por el Tottenham y que en los únicos 29 minutos que ha jugado este curso ha marcado un gol (a Osasuna) y dado una asistencia (ante el Sevilla).