El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Lekue en un entrenamiento en Lezama. EFE

Lekue, de no jugar ni un minuto a titular en Villarreal

El lateral bilbaíno se convierte en la sorpresa del once del Athletic

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Enviado especial. Villarreal

Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:04

Iñigo Lekue, el único jugador de campo del Athletic que no había jugado todavía ningún minuto esta temporada, es la gran sorpresa en el once ... del Athletic en Villarreal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El cierre del Twiggy ahonda la crisis de la hostelería de Alameda Urquijo
  2. 2

    Los desalojados del edificio de Mazarredo donde se levantará un hotel: «Ha sido todo muy feo»
  3. 3

    «Perdió dos litros de sangre. Sin el torniquete, hubiera muerto»
  4. 4

    Bilbao dispara las alertas tras vivir una semana negra de agresiones con navajas
  5. 5 Así se anunciaba el polémico udaleku de Bernedo
  6. 6

    Casi la mitad de los pluses a la pensión por hijo van ahora a manos de hombres en vez de a las mujeres
  7. 7

    Familiares del hombre de 75 años atropellado por un patinete en Barakaldo: «Tiene la cara destrozada, una costilla rota y otras dos fisuradas»
  8. 8 El Euromillones del viernes reparte su bote de 130 millones: resultados del 26 de septiembre
  9. 9

    Asesta varias puñaladas a un joven en Jardines de Albia
  10. 10 Cañizares anuncia que se casará con una joven que conoció hace solo cuatro meses

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Lekue, de no jugar ni un minuto a titular en Villarreal

Lekue, de no jugar ni un minuto a titular en Villarreal