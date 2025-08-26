Lekue es baja por lesión ante el Betis
El lateral del Athletic ha sufrido una lesión muscular en el entrenamiento del martes
Bilbao
Martes, 26 de agosto 2025, 19:43
Iñigo Lekue se ha retirado del entrenamiento que los suplentes del Athletic realizaron en Lezama al día siguiente del duelo ante el Rayo. El club ... rojiblanco ha facilitado un parte médico en el que indica que «sufre una lesión muscular moderada en el aductor largo de su pierna derecha».
El defensa se pierde el partido del próximo domingo en el campo del Betis (19.00 horas). Por tanto, sus primeros minutos de la campaña deberán esperar. Tras ser renovado el pasado 24 de mayo por un año, aún no se ha estrenado este curso.
