Lekue se ejercita en Lezama. Athletic

Lekue es baja por lesión ante el Betis

El lateral del Athletic ha sufrido una lesión muscular en el entrenamiento del martes

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Bilbao

Martes, 26 de agosto 2025, 19:43

Iñigo Lekue se ha retirado del entrenamiento que los suplentes del Athletic realizaron en Lezama al día siguiente del duelo ante el Rayo. El club ... rojiblanco ha facilitado un parte médico en el que indica que «sufre una lesión muscular moderada en el aductor largo de su pierna derecha».

