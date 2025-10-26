El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Laporte sufre un esguince de ligamento en su tobillo izquierdo y se une a la baja de Lekue en defensa

El Athletic anuncia que el central acabó tocado en el partido ante el Getafe, mientras que el lateral, que se retiró lesionado, padece una lesión muscular en el aductor largo de su pierna derecha

Javier Ortiz de Lazcano

Domingo, 26 de octubre 2025, 11:51

La defensa del Athletic vuelve a sufrir la carga de partidos. La entidad rojiblanca ha anunciado este domingo por sorpresa que Aymeric Laporte padece un esguince en el complejo ligamentario externo de su tobillo izquierdo. Ayer acabó el partido, aparentemente, con normalidad pero las pruebas realizadas a posteriori revelan una lesión.

La baja de Laporte se suma a la de Lekue, que se retiró leisonado en la primera parte. El jugador sufre una lesión muscular en el aductor largo de su pierna derecha. Tanto él como Laporte quedan pendientes de evolución.

En actualización

La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

