Laporte sigue siendo jugador del Al-Nassr y el pago de 10 millones del Athletic queda sin efecto

El Athletic no ha perdido 10 millones de euros en la frustrada operación Laporte. El contrato firmado entre el club rojiblanco y el Al-Nassr ... recogía, tal y como ha confirmado este periódico, que Ibaigane pagaba esa cantidad de traspaso, pero había una cláusula por la cual el trato quedaba invalidado si no se producía el transfer internacional, tal y como ha sucedido.

Es una cláusula muy habitual en estos contratos. El propio Athletic apunta su existencias cuando indica en su comunicado que «de no producirse finalmente la incorporación de Laporte, los acuerdos quedan sin efectos de ningún tipo entre las partes».

¿Y qué será de Laporte? Pues que se mantiene como jugador del Al-Nassr. Como los saudíes no metieron en hora su documentación para llevar a cabo la operación, ninguno de los acuerdos anteriores es válido.

Por tanto, a estas horas Laporte vuelve a ser jugador del Al-Nassr. Se tendrá que incorporar de nuevo al club saudí a no ser que en los próximos días se desatasque la operación, opción a la que no se dan muchas posibilidades.