Laporte sigue siendo jugador del Al-Nassr y el pago de 10 millones del Athletic queda sin efecto

El jugador tendrá que regresar al equipo saudí a no ser que le permitan jugar en breve con los rojiblancos

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 18:16

El Athletic no ha perdido 10 millones de euros en la frustrada operación Laporte. El contrato firmado entre el club rojiblanco y el Al-Nassr ... recogía, tal y como ha confirmado este periódico, que Ibaigane pagaba esa cantidad de traspaso, pero había una cláusula por la cual el trato quedaba invalidado si no se producía el transfer internacional, tal y como ha sucedido.

