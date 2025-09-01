Laporte, a un paso de romper con el Al-Nassr y volver al Athletic

Aymeric Laporte (Agen, Francia, en mayo cumplió 31 años) está a un paso de ser oficialmente jugador del Athletic. El escollo más complicado para su ... regreso siete años y medio después se encuentra a punto de ser superado. El central y el Al-Nassr tienen muy cerca llegar a un acuerdo para rescindir el año de contrato que le restaba, según puede adelantar EL CORREO. Una vez que sea así, lo próximo es que se haga oficial su fichaje por el club rojiblanco, el destino que ha elegido para regresar a Europa.

Pasadas las 18.30 horas de este viernes, los dos clubes y el futbolista mantienen abiertas las negociaciones, a la espera de limar los últimos flecos y así cerrar la operación antes de las doce de la noche, según fuentes consultadas, hora en la que se cierra el mercado de fichajes. Todo apunta a que el defensa firmará un contrato por tres temporadas. Las tres partes están convencidas de que la operación llegará a buen puerto.

El impulso final a las negociaciones se ha dado en las últimas horas. Las dos partes llevaban semanas de contactos, pero había mucho en juego. El contrato del central era de 25 millones de euros. La cercanía del final del mercado obliga a los dos interlocutores a buscar un trato. Al fin y al cabo, a ninguno le conviene que el central siga en Arabia Saudí.

El Athletic decidió al finalizar la pasada campaña que el refuerzo para el eje de la defensa era Laporte, según reveló EL CORREO en exclusiva el pasado 3 de junio. Ernesto Valverde entendía que el internacional con España aportaba un salto competitivo enorme y pidió hacer lo posible por recuperarle.

Este periódico añadió a principios de julio que los contactos se habían iniciado. La conversaciones han sido duras. Las dos partes estaban muy distanciadas. El Al-Nassr estaba en una situación delicada por su discutible comportamiento con el jugador. Le dejaron fuera de la concentración de pretemporada en Austria y su entrenador, el portugués Jorge Jesus, dijo en público en dos ocasiones que no contaba con él.

Intentaron corregir su error al reclutarle para incorporarse a la última parte de la pretemporada, en el Sur de Portugal. Tampoco fue convocado para la Supercopa de Arabia Saudí.

Cupo de extranjeros

El club saudí necesita darle salida. Las normas de su Liga permiten tener ocho extranjeros mayores de 20 años y dos menores de esa edad. En la primera categoría ha llegado a haber diez jugadores. Además de Laporte, estaban Iñigo Martínez, Cristiano Ronaldo, Simakan, Brozovic, Bento, Otavio, Mane, Joao Félix y Coman, recién fichado del Bayern Múnich. Por tanto, sobran dos, Otavio y Laporte.

Laporte firmó tres años de contrato con el Al-Nassr, que pagó 27 millones de traspaso al Manchester City. Hace tiempo que decidió que quería irse después de 69 partidos y nueve goles. El de Agen no ha querido escuchar ninguna de las propuestas de otros clubes que le han llegado y que han sido recogidas por este periódico. El Aston Villa, en el mercado de invierno, fue el primero en dirigirse a él. En este mercado de verano lo intentaron el Villarreal del exentrenador rojiblanco Marcelino García Toral, el Olympique Marsella, Nápoles, Como y Bayer Leverkusen. A todos ellos les dijo no.

Su único plan es volver al club rojiblanco. «Siempre que sea aportando, me encantaría volver al Athletic. Lo que no quiero es hacerlo sin estar en condiciones de aportar y ser un peso muerto. Si ellos me dan esa opción, pero no me veo en condiciones, no volvería. Pero si me veo bien y ellos apuestan por mí, obviamente sería un honor para mí volver. No quiero ir a jubilarme, sino a aportar», indicó en octubre de 2023 en una entrevista con este periódico.

El Athletic ha mantenido la tranquilidad en todo momento pese a que las fechas avanzaban, no se cierra la operación y Valverde corría el riesgo de quedarse sólo con Vivián y Paredes como centrales del primer equipo.

La dirección deportiva decidió hace tiempo que Laporte era el que más elevaba el nivel competitivo de la retaguardia y ha sabido esperar con calma a que el proceso se zanjara. Pese al golpe que supuso el positivo de Yeray en Liga Europa, el club se ha negado en redondo a sondear otras alternativas. Descartó de inmediato a Unai Núñez, pese a su brillante rendimiento y el portugalujo se ha ido cedido al Verona italiano. César Azpilicueta (libre tras acabar contrato con el Atlético de Madrid) y David García ( Al-Rayyan de Catar) eran alternativas en el mercado que ni han sido tocadas.

Laporte tiene muy cerca así cumplir con su objetivo de volver al Athletic, un club al que llegó con 15 años y que le ha marcado. Se fue en enero de 2018 al Manchester City. Protagonizó la salida más elegante de la entidad porque meses antes de ella elevó su cláusula de rescisión para que el club ingresara más por él. Los ingleses pagaron 65 millones por él e Ibaigane destinó la mitad de ellos (32) a contratar a Iñigo Martínez de la Real Sociedad.