Laporte narra el calvario de su fichaje casi frustrado por el Athletic: «Pasamos de estar felices y celebrar, a estar amargados»
El central rojiblanco culpa a su exequipo, el Al Nassr, de los problemas generados con el traspaso: «Estoy convencido de que el Athletic lo hizo muy bien»
Jueves, 13 de noviembre 2025, 10:22
Laporte relata por primera vez el calvario que vivió desde que aterrizó este verano en Bilbao, con el fichaje por el Athletic prácticamente encarrilado, hasta que las cosas se torcieron y su traspaso quedó en el limbo. Lo tuvo que autorizar FIFA diez días después del cierre del mercado de fichajes el 1 de septiembre.
🤯 @Laporte DESVELA la INTRAHISTORIA de su 'CASI NO-FICHAJE' por el ATHLETIC.— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 13, 2025
🙄 "Creo que el responsable fue el Al Nassr, el Athletic lo hizo bien".
📹 @JuanfeSanzPerez pic.twitter.com/uKBmXwPTMn
«La verdad que fue muy complicado. Tanto yo como mi entorno lo vivimos bastante mal, nos pilló por sorpresa», confiesa el central rojiblanco a las cámaras de 'El Chiringuito' de Mega, que cuenta cómo vivieron él y su familia las horas decisivas de aquella jornada del cierre de mercado.
«Estábamos confiados. A las 23.00 estaba casi todo hecho y yo había firmado todo lo que tenía que firmar. A las 00.02 minutos me llama mi abogado diciéndome que ha habido un fallo técnico y que, a lo mejor, se complicaba la cosa. Pasamos todos de estar felices y celebrando a estar amargados durante dos semanas», revela.
Al ser preguntado por quién cree que es el responsable, Laporte lo tiene muy claro y señala a su exquipo: «Se supone que fue la parte del Al Nassr. Estoy convencido de que el Athletic lo hizo muy bien».
El Athletic ya detalló paso a paso lo que sucedió aquel 1 de septiembre y los días posteriores con Laporte y el Al Nassr. Jon Uriarte dio la cara en rueda de prensa y explicó que uno de los factores que habían retrasado la operación durante la última semana fue un cambio en la dirigencia del Al-Nassr. «Todos los pasos fueron correctos. El club actuó con profesionalidad y rigor», afirmó el dirigente rojiblanco.