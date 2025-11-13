Laporte narra el calvario de su fichaje casi frustrado por el Athletic: «Pasamos de estar felices y celebrar, a estar amargados» El central rojiblanco culpa a su exequipo, el Al Nassr, de los problemas generados con el traspaso: «Estoy convencido de que el Athletic lo hizo muy bien»

Laporte relata por primera vez el calvario que vivió desde que aterrizó este verano en Bilbao, con el fichaje por el Athletic prácticamente encarrilado, hasta que las cosas se torcieron y su traspaso quedó en el limbo. Lo tuvo que autorizar FIFA diez días después del cierre del mercado de fichajes el 1 de septiembre.

«La verdad que fue muy complicado. Tanto yo como mi entorno lo vivimos bastante mal, nos pilló por sorpresa», confiesa el central rojiblanco a las cámaras de 'El Chiringuito' de Mega, que cuenta cómo vivieron él y su familia las horas decisivas de aquella jornada del cierre de mercado.

«Estábamos confiados. A las 23.00 estaba casi todo hecho y yo había firmado todo lo que tenía que firmar. A las 00.02 minutos me llama mi abogado diciéndome que ha habido un fallo técnico y que, a lo mejor, se complicaba la cosa. Pasamos todos de estar felices y celebrando a estar amargados durante dos semanas», revela.

Al ser preguntado por quién cree que es el responsable, Laporte lo tiene muy claro y señala a su exquipo: «Se supone que fue la parte del Al Nassr. Estoy convencido de que el Athletic lo hizo muy bien».

El Athletic ya detalló paso a paso lo que sucedió aquel 1 de septiembre y los días posteriores con Laporte y el Al Nassr. Jon Uriarte dio la cara en rueda de prensa y explicó que uno de los factores que habían retrasado la operación durante la última semana fue un cambio en la dirigencia del Al-Nassr. «Todos los pasos fueron correctos. El club actuó con profesionalidad y rigor», afirmó el dirigente rojiblanco.