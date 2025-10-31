El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Selton atiende a las indicaciones de Valverde en un entrenamiento en Lezama. Athletic

Laporte llega al derbi y Valverde convoca por primera vez al joven talento Selton

La plaga de bajas abre la puerta del primer equipo a una de las principales joyas de Lezama

Igor Barcia

Igor Barcia

Viernes, 31 de octubre 2025, 13:18

Comenta

Aymeric Laporte ha conseguido recuperarse en tiempo récord del esguince de tobillo que sufrió en el último partido de Liga ante el Getafe y estará ... disponible para el derbi de este sábado en Anoeta. La plaga de bajas que asola al Athletic, la última la de Maroan, que será operado el lunes, ha abierto la puerta del primer equipo al canterano Selton, una de las joyas de Lezama que se mueve en el centro del campo con vocación ofensiva y que juega a caballo entre el juvenil y el Bilbao Athletic.

