Laporte llega al derbi y Valverde convoca por primera vez al joven talento Selton

Aymeric Laporte ha conseguido recuperarse en tiempo récord del esguince de tobillo que sufrió en el último partido de Liga ante el Getafe y estará ... disponible para el derbi de este sábado en Anoeta. La plaga de bajas que asola al Athletic, la última la de Maroan, que será operado el lunes, ha abierto la puerta del primer equipo al canterano Selton, una de las joyas de Lezama que se mueve en el centro del campo con vocación ofensiva y que juega a caballo entre el juvenil y el Bilbao Athletic.

En la rueda de prensa previa al derbi frente a la Real, Ernesto Valverde ha explicado los motivos de una convocatoria en la que ha abierto las puertas a los jóvenes de Lezama que demuestran que están preparados para dar el salto al primer equipo. «Selton es un jugador que tiene un gran talento, que el año pasado tuvo un año difícil con una enfermedad y problemas físicos, pero ahora está bien y ya ha aparecido en la Youth League. Empezó en el Basconia por protección pero ya ha dado el salto al B y tiene ese punto de talento que nos puede venir bien», ha declarado el preparador rojiblanco. Ahora, lo que espera de Selton es que «vaya cogiendo el ritmo del equipo y calibrar hasta qué punto se puede desenvolver con jugadores de otro potencial. Pero está al nivel y es un jugador que nos tiene que ayudar de aquí en adelante», ha dicho.

Además, Valverde no se ha lamentado de las bajas con las que cuenta, en especial en la delantera, porque considera que tiene mimbres de los que tirar para reemplazar a Maroan o a Iñaki Williams. «Maroan venía tocado desde principio de temporada, queríamos aguantarle con un tratamiento conservador, pero no ha podido ser. Es un contratiempo pero intentaremos solventarlo porque tenemos a Selton y otras opciones en el B», ha valorado.

El técnico se ha referido a Laporte, que a principios de semana apuntaba a ausencia en el derbi pero que ha entrado en la convocatoria para San Sebastián. «No tenía dudas de que podría estar para el partido. Su grado de disponibilidad siempre ha sido alto. No tenía ninguna duda» sobre su presencia.

En cuanto a la semana, Valverde ha explicado que la derrota frente al Getafe fue dolorosa y que han trabajado para revertir la inercia en Liga. «Ya dije que el partido del Getafe era muy importante, era una semana difícil y el Getafe estuvo muy bien y no nos dejó hacer nuestro juego. Creíamos que el partido del Qarabag podía ser un impulso positivo pero no conseguimos puntuar porque el contrario fue mejor. No estamos en buena racha en Liga a pesar de que la posición no está mal porque estamos cerca del quinto y sexto, pero también de los de abajo. Somos un gran equipo pero hay algunos partidos que no estamos ganando y tenemos que revertirlo y hablábamos de eso» en la reunión que mantuvo con la plantilla previa al entrenamiento del martes en Lezama.

En cuanto al derbi ha explicado que espera un partido «competido e igualado» ante una Real «que no ha empezado bien pero que irá hacia arriba. Cuenta con buenos futbolistas y buenos fichajes, pero cuesta acoplarlos».