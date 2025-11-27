Laporte no se entrena por un virus a dos días de la visita al Levante

Aymeric Laporte no ha entrenado este jueves por un virus y se convierte en seria duda para el encuentro que el Athletic disputa el sábado ( ... 18.30 horas) ante el Levante. El central de Agen descansó en Praga como una de las importantes rotaciones que empleó Ernesto Valverde en la Champions. Por tanto, de confirmarse su baja la pareja de centrales volvería a ser la conformada por Vivián y Paredes, la misma que frente al Slavia.

El defensa internacional español sí completó los noventa minutos en la goleada sufrida en el Camp Nou la pasada jornada, encuentro que disputó tras competir en los dos últimos encuentros clasificatorios para el Mundial con la selección. En total, suma once partidos con el Athletic (nueve de Liga y uno en Champions) además de tres más con La Roja, precisamente los tres últimos ante Bulgaria, Georgia y Turquía, todos ellos al completo. No solo es un fijo para Txingurri sino que también lo es para Luis de la Fuente, que le tiene en sus planes para la cita del próximo verano.

Laporte se podría unir al carrusel de bajas que tiene el Athletic. Sancet y Galarreta no podrán jugar en el Ciutat de València por sanción. El de Pamplona también se perderá el próximo partido ante el Real Madrid por la patada que le dio a Fermín «sin balón en juego». Por su parte, el de Eibar cumple ciclo de amonestaciones. Además, por lesión, tampoco estarán Maroan, Beñat Prados y Egiluz, bajas de larga duración. Iñaki Williams sigue al margen con su recuperación de la lesión en el aductor, por lo que tiene difícil regresar a tiempo. El que sí ha vuelto a entrenarse con el equipo es Nico Serrano, que no viajó a Praga por una sobrecarga.