El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Laporte, junto a Padilla y Navarro en un entrenamiento previo al partido de Champions en Praga. EFE

Laporte no se entrena por un virus a dos días de la visita al Levante

El central de Agen se convierte en seria duda para el trascendental duelo liguero de los rojiblancos en el Ciutat de València, al que también tiene difícil llegar Iñaki Williams

Carlos Nieto

Carlos Nieto

Jueves, 27 de noviembre 2025, 11:28

Comenta

Aymeric Laporte no ha entrenado este jueves por un virus y se convierte en seria duda para el encuentro que el Athletic disputa el sábado ( ... 18.30 horas) ante el Levante. El central de Agen descansó en Praga como una de las importantes rotaciones que empleó Ernesto Valverde en la Champions. Por tanto, de confirmarse su baja la pareja de centrales volvería a ser la conformada por Vivián y Paredes, la misma que frente al Slavia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Esto es lo que cobran los alcaldes de Bizkaia
  2. 2 Getxo contará estas navidades con una gran noria de 24 metros
  3. 3 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  4. 4

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  5. 5 Detenido un joven de 19 años por asestar un navajazo en el abdomen a otro en plena tarde en Bilbao
  6. 6

    Sorpresa y malestar institucional por el ataque del movimiento feminista en los actos del 25-N
  7. 7

    15.000 euros al año para revivir el Antón de Artxanda
  8. 8

    Al menos 55 muertos y casi 300 desaparecidos en un devastador incendio en Hong Kong
  9. 9 El lapsus de Feijóo en el Congreso que desata las risas de Pedro Sánchez
  10. 10

    Heridos críticos dos miembros de la Guardia Nacional en un tiroteo cerca de la Casa Blanca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Laporte no se entrena por un virus a dos días de la visita al Levante

Laporte no se entrena por un virus a dos días de la visita al Levante