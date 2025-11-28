Laporte se cae de la lista para el Levante por un proceso vírico El central debe guardar reposo para recuperarse de una gastroenteritis

Gabriel Cuesta Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:08 Comenta Compartir

Aymeric Laporte finalmente no estará este sábado en el Ciutat de València. El central hispano-francés sufre un proceso vírico que le ha impedido entrenar con normalidad y que le obliga a perderse un partido clave en las aspiraciones ligueras. A Valverde le toca apostar por Vivián y Paredes en el centro de la zaga mientras el internacional guarda reposo.

Poco después de que Valverde confirmara su ausencia en rueda de prensa, el Athletic ha emitido el parte médico. El club rojiblanco explicaba que «el defensa se está recuperando en su domicilio» de «un cuadro de gastroenteritis con importante afectación del estado general».

Fue el jueves cuando saltaron las alarmas. En el entrenamiento el defensa, que no disputó tampoco minutos en Praga, no saltó al césped de Lezama en la sesión matinal. Su baja coincide precisamente un viernes en el que se cumplen 13 años desde su debut con el Athletic Hapoel Kiryat Shmona.

Tampoco estarán en Valencia los lesionados Iñaki Williams, Maroan, Beñat Prados y Egiluz. Tampoco los sancionados Ruiz de Galarreta y Sancet. El que sí parece que se apunta a la cita es Nico Serrano, recuperado de la sobrecarga que le dejó fuera de juego para el duelo de Champions.