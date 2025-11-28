El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Zelenski cesa a su mano derecha y líder de las conversaciones de paz tras el registro de Anticorrupción

Laporte se cae de la lista para el Levante por un proceso vírico

El central debe guardar reposo para recuperarse de una gastroenteritis

Gabriel Cuesta

Gabriel Cuesta

Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:08

Comenta

Aymeric Laporte finalmente no estará este sábado en el Ciutat de València. El central hispano-francés sufre un proceso vírico que le ha impedido entrenar con normalidad y que le obliga a perderse un partido clave en las aspiraciones ligueras. A Valverde le toca apostar por Vivián y Paredes en el centro de la zaga mientras el internacional guarda reposo.

Poco después de que Valverde confirmara su ausencia en rueda de prensa, el Athletic ha emitido el parte médico. El club rojiblanco explicaba que «el defensa se está recuperando en su domicilio» de «un cuadro de gastroenteritis con importante afectación del estado general».

Fue el jueves cuando saltaron las alarmas. En el entrenamiento el defensa, que no disputó tampoco minutos en Praga, no saltó al césped de Lezama en la sesión matinal. Su baja coincide precisamente un viernes en el que se cumplen 13 años desde su debut con el Athletic Hapoel Kiryat Shmona.

Tampoco estarán en Valencia los lesionados Iñaki Williams, Maroan, Beñat Prados y Egiluz. Tampoco los sancionados Ruiz de Galarreta y Sancet. El que sí parece que se apunta a la cita es Nico Serrano, recuperado de la sobrecarga que le dejó fuera de juego para el duelo de Champions.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Berriz: el menor fallecido y el herido tras ser arrollados por un autobús cuando iban en bici son primos
  2. 2

    ¿Qué significan los cuatro números de las líneas de Bizkaibus? La explicación que (quizás) no sabías
  3. 3 La receta tradicional vasca que enamora a Dabiz Muñoz: «Es una de las mejores del mundo»
  4. 4 El importante estudio que pide al SEPE suprimir el subsidio de mayores de 52 años: «Desincentiva el empleo»
  5. 5 La Guardia Civil detiene a la abadesa de las monjas cismáticas de Belorado por venta de obras de arte
  6. 6

    El atentado de Washington desata la caza del inmigrante
  7. 7 Una influencer argentina visita Bilbao y alucina con este aspecto de los vascos: «Son demasiado...»
  8. 8 Los vídeos inéditos del bombardeo de Gernika tomados por los reporteros del magnate Randolph Hearst
  9. 9 Vandalizan el mural del Guernica horas antes de los actos institucionales
  10. 10

    Dámaso Quintana ofrece 60 millones para salvar a Vicinay de la liquidación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Laporte se cae de la lista para el Levante por un proceso vírico

Laporte se cae de la lista para el Levante por un proceso vírico