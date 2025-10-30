El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Laporte apunta al derbi

El central se entrena con el grupo a dos días del duelo en Anoeta

A.M.

Jueves, 30 de octubre 2025, 12:17

Todo apunta a que Aymeric Laporte estará disponible para el derbi del sábado ante la Real Sociedad. El central ya tocó balón en la sesión de ayer, aunque lo hizo de manera individual, y este jueves se ha incorporado al trabajo del resto del grupo tras ejercitarse unos minutos a la par que Nico Williams, otro de los que arrastran molestias. Ambos se han ejercitado con sus compañeros y apuntan al derbi, tal y como han captado las cámaras de 'El Chiringuito'.

El pasado domingo saltaron las alarmas con Aymeric Laporte. Pese a que el defensor acabó el partido ante el Getafe, al día siguiente el Athletic comunicó que «padece un esguince en el complejo ligamentario externo de su tobillo izquierdo».

Su recuperación quedaba pendiente de evolución y aunque, a priori, parecía que llegar al derbi era tarea complicada, el francés se ha podido recuperar rápidamente de su lesión. Los que no estarán en Anoeta serán Iñaki Williams, Iñigo Lekue, Beñat Prados y Unai Egiluz, además del sancionado Yeray. Tampoco estará en la convocatoria Maroan, que será intervenido quirúrgicamente el próximo lunes por unas molestias en su rodilla derecha debido fundamentalmente a una afectación meniscal de larga evolución.

