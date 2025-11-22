Laporta y Uriarte comparten 'picoteo' en medio de las tensas relaciones entre Athletic y Barça

La tensión institucional marca el ambiente entre las directivas antes del Barcelona-Athletic Club. Joan Laporta y Jon Uriarte, presidentes de ambas entidades, han tenido ... numerosos desencuentros. En una especie de tregua temporal, los dos se volverán a ver las caras en un 'picoteo' previo al partido en el antepalco del Camp Nou. El presidente azulgrana invitó al rojiblanco y éste ha aceptado la invitación.

En las dos últimas comparecencias de los rojiblancos en Barcelona no hubo comida oficial. En ambos casos, Uriarte se excusó. La prime vez argumentó que esa misma mañana había acudido al derbi femenino entre su equipo y la Real Sociedad; el 23 de agosto del pasado año, adujo «compromisos personales por la Aste Nagusia» y «porque no llegábamos para la comida». En el último caso, el gestomarcaba distancias y dejaba evidencia de su malestar por las maniobras de la entidad blaugrana para fichar a Nico Williams.

En el protocolo del fútbol es habitual que los dirigentes se citen en el antepalco para un 'picoteo' previo al partido si este se juega como en esta ocasión a las 16.15 horas. En estos casos se prescinde de la comida oficial y se citan en el palco. Uriarte ha salido junto a la expedición rojiblanca poco antes de las 14.30 horas de su hotel de concentración.

Las tensiones entre las dos partes son frecuentes. Sin embargo, el mayor enfrentamiento se desató con los intentos de los azulgranas de hacerse con Nico Williams dos años seguidos. «Todos fichamos, pero hay que hacerlo con cierto respeto», reprochó Uriarte el pasado año,

En el cierre de la pasada Liga en San Mamés, hubo pitidos al Barça en el pasillo de honor, lo que generó críticas por parte de Enric Masip, asesor cercano a Laporta. Además, reprochó a Uriarte que no recibiera a su presidente. El dirigente rojiblanco respondió que el catalán llegó al palco «unos veinte minutos antes» y por eso no hubo un saludo previo tradicional. Además, en el equipo catalán sentó fatal que el Athletic liderara las quejas de los clubes por el permiso del Gobierno español a que Dani Olmo fuera inscrito por LaLiga.