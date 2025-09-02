Lamine Yamal rompe su silencio sobre el 'no' de Nico Williams al Barça: «Soy demasiado joven para decirle qué tiene que hacer» La estrella azulgrana reconoce que le llamó para que fichara por su equipo: «Le dije que al final es su carrera. Me alegro si él está contento»

Gabriel Cuesta Martes, 2 de septiembre 2025, 16:44 | Actualizado 17:13h. Comenta Compartir

Lamine Yamal y Nico Williams se han reencontrado por primera vez en una concentración de La Roja después de que el extremo del Athletic diese un portazo al Barça en este recién acabado mercado de fichajes. Amigos inseparables en la selección, la estrella azulgrana ha reconocido que habló con su compañero en el combinado nacional cuando se cocía su posible marcha a la Ciudad Condal. Ante los rumores de un posible distanciamiento a raíz del segundo 'no' consecutivo de Nico a su equipo, Yamal ha defendido el derecho del atacante rojiblanco a tomar sus propias decisiones. «Le dije que al final es su carrera», reconoce en una entrevista a RTVE.

En dicha charla, el extremo del Barça reconoce que habló con el durante los días clave de la operación. Eso sí, ha preferido no entrar a valorar la decisión de Nico y se ha limitado a reiterar el derecho de su compañero internacional a decidir su futuro. «Soy demasiado joven como para decirle a alguien lo que tiene que hacer. Lo único importante es que él disfrute y lo pase bien donde esté y me alegro si él está contento», añadía la gran estrella también de La Roja.

A pesar de las informaciones que apuntaban a un posible enfado de Yamal con Nico, la realidad es que ambos han vuelto a derrochar complicidad en esta nueva concentración. No han faltado sus clásicas bromas en los entrenamientos. De hecho, en una de las sesiones se han puesto juntos para entrenar en la bicicleta estática mientras charlaban y se reían. Una imagen que llega después de que algunas publicaciones de su padre y compañeros en el Barça como Dani Olmo fueran interpretadas como un 'dardo' hacia Nico por su decisión de quedarse en Bilbao.

Nico firmó en julio la extensión de su contrato, en vigor hasta junio de 2035 y con una cláusula cercana a los 100 millones. Una decisión con la que daba la espalda por segundo verano consecutivo al Barça, con el que había llegado a un acuerdo económico, según trascendió en los medios de comunicación. Al final, el pequeño de los Williams se decantó por quedarse en casa ante la incertidumbre para su inscripción en la Liga en caso de que fichase por la entidad azulgrana, que incumple el fair play financiero.