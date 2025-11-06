Las lágrimas del canterano Hierro y su familia por su debut con el Athletic: «Ha sido una locura» El delantero disputó sus primeros minutos con el primer equipo ante el Newcastle en Champions

Hay derrotas que llegan a emocionar hasta la lágrima a pesar del regusto agridulce de irse de vacío. Para Asier Hierro se escondía una gran alegría a pesar de la derrota en St James' Park. Sobra decir que el delantero de 20 años de Basauri hubiese preferido una victoria, pero no todos los días uno cumple un sueño que persigue desde alevines. Desde que pisó por primera vez Lezama. Acababa de debutar con el primer equipo en un escenario de ensueño como la Champions.

Hierro entró en el minuto 78 para dar descanso a Unai Gómez, delantero por sorpresa este miércoles después de que Guruzeta fuera baja de última por una gripe. Al acabar el encuentro, un cuarto de hora que nunca olvidará, miró a la grada y encontró a su familia. Fue con paso firme y se fundió en un abrazo colectivo. Llorando, a lágrima viva. Un momento que ha captado el propio club y subido a sus redes sociales. «Lágrimas de emoción en un día inolvidable para Hierro y su familia tras toda una vida en el Athletic.Desde alevines en Lezama. El trabajo tiene su recompensa», ensalzaba Ibaigane.

«Es una sensación inimaginable. Yo creo que tanto él (por Selton) como yo hemos estado juntos en muchos momentos y vernos en este escenario... la Champions es un sueño. Para nosotros ha sido locura», confesaba el delantero al acabar el partido. Eso sí, reconoce que se trata de una «sensación un poco agridulce» por «cómo ha ido el partido». «Lo vamos a sacar porque somos el Athletic», confiaba.

Fue el segundo cachorro que debutó en ese encuentro. El primero, Selton Sued. Otra perla de 18 años que ya mostró su calidad en la Youth League. Después fue el turno de Hierro. Dejó claro que quiere más noches como la de este miércoles. El atacante del filial consiguió en ese preciado cuarto de hora conectar dos remates, uno de cabeza y otro cruzado con la zurda, y se bregó arriba con la física defensa inglesa. Jamás lo olvidará.