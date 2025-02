El lado más solidario de Óscar de Marcos y sus visitas secretas al área de oncología infantil de Cruces

Así le definió Marcelo Bielsa. «Es una buena persona. Los valores que transmite se sintetizan en que le interesa más el bien de todos que ... el bien propio. Es generoso para ayudar y lo suficientemente humilde como para aceptar ser ayudado». Palabra de 'El Loco', del hombre que le hizo futbolista, que le hizo creer a Óscar de Marcos que tenía la suficiente calidad para jugar en Primera División. Este miércoles, en el día que el lateral de Laguardia ha anunciado su retirada, es de justicia recordar que hay un De Marcos más allá del fútbol, más allá del césped. El alavés esconde en su interior un lado solidario que siempre ha querido guardar bajo llave porque, considera, que si se hace público, pierde valor.

El actual capitán del Athletic ha sido habitual del área de oncología infantil del hospital de Cruces. Lo hacía sin que le iluminaran los focos, hasta que una persona desveló esta bella historia a través de las redes sociales. De Marcos visitaba todos los viernes ese lugar y trataba de despertar una sonrisa en todos los niños y niñas en un momento tan complicado. El mensaje que descubrió estos encuentros decía así: «La enfermera me explicó que suele ir todos los viernes que sus compromisos futbolísticos le permiten, que se pasa horas hablando con las familias y los niños y niñas, y que hay días que hasta le tienen que echar de la unidad».

Él le restó importancia cuando habló del asunto. «Son cosas que me gusta mantener en secreto porque si las cuentas pierden valor, parece que las haces para que te lo reconozcan los demás». Y no, él no lo hacía por eso. Tampoco sus viajes a diferentes puntos del planeta para ayudar, sobre todo a África y a Latinoamérica. Ha colaborado con ONGs, ha ido de voluntario a ambas partes del mundo... «Cada uno hace lo que le pide el cuerpo. Si no hubiese sido futbolista, también habría tirado por ahí. Es lo que se ha llevado siempre en mi casa. No lo hago por ser futbolista o porque me siento en deuda, sino porque me sale de dentro. Siempre se puede ayudar, con lo que sea. A veces ayudar no significa hacerlo económicamente, sino leer un libro a un anciano», contó en una entrevista con EL CORREO.

Uno de esos viajes fue a Togo, un país extremadamente pobre, con pequeños y pequeñas que tratan de escapar de la prostitución, la trata de menores... Era el verano 2010 y le marcó para siempre. También ha colaborado con Ghana junto a Iñaki Williams, ha estado en Perú... El lado más solidario de una leyenda del Athletic.