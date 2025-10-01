Kovac ajusta las piezas y el Borussia vuela

Iñigo Agiriano Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:50 Comenta Compartir

Las experiencias de Niko Kovac tras su despido del Bayern Múnich allá por 2019 dejaron que desear. El croata nunca logró replicar en el Mónaco o en el Wolsfburgo el buen fútbol que mostró su Eintracht de Frankfurt. Sin embargo, parece que esta vez ha dado con la tecla. Kovac cogió las riendas de un deprimido Borussia de Dortmund en la segunda mitad de la pasada campaña, cuando el equipo marchaba undécimo en la Bundesliga. A pesar de un inicio irregular, superó dos rondas de Champions, y estuvo cerca de lograr una remontada para el recuerdo en los cuartos de final ante el Barcelona. En la competición doméstica, una racha de siete victorias y un empate en las últimas ocho jornadas le dio una agónica clasificación para la máxima competición europea, y el croata se ganó la oportunidad de dirigir al equipo amarillo un año más.

La temporada ha comenzado bien para el Dortmund, que es segundo en la liga con dos puntos menos que el Bayern, y aún no conoce la derrota. El fútbol vertical que caracteriza a Kovac ha encajado bien con una plantilla que se ha reforzado con inteligencia en verano. En la Champions nos dejó un atractivo encuentro ante la Juventus, saldado con un empate a cuatro en el que los alemanes hicieron gala de todas sus virtudes y de todos sus defectos. El Dortmund aún tiene margen de mejora, pero con su buen hacer Kovac se ha ganado el tiempo para continuar al frente del proyecto y ha acallado las dudas que despertó su contratación.

Sistema y modelo de juego

Desde su llegada, el croata ha optado por un sistema de 3-4-2-1, diferenciándose del 4-2-3-1 de Nuri Sahin, su antecesor. El que fuera jugador del Real Madrid trató de implantar un estilo muy posicional, de combinaciones pausadas que buscaban desgastar al rival, pero fracasó en un club cuya idiosincrasia pide otro tipo de fútbol. Kovac ha entendido mejor a sus jugadores, y desde el comienzo ha tratado de formar un equipo vertical, que siempre quiere progresar y adentrarse en el campo contrario. Los defensores y el doble pivote juegan muy cerca los unos de los otros, con el objetivo de agrandar todo lo posible la entrelínea a la espalda de los centrocampistas rivales.

A partir de esa situación el Dortmund mueve el balón hasta encontrar el pase profundo hacia los media puntas, para que estos descarguen el balón a los costados y comenzar la jugada de ataque, una secuencia que buscan repetir constantemente. Ante la perdida se muestra muy agresivo, tratando de terminar las jugadas en campo rival, pero cuando el oponente supera esa presión inicial el equipo sufre corriendo hacia detrás, especialmente si la espalda de sus carrileros queda descubierta, una vía que el Athletic debe aprovechar con la velocidad de sus jugadores de banda.

Defensa

Gregor Kobel (1) es el guardián de la portería del Dortmund, un puesto que lleva ocupando cinco temporadas a gran nivel. Para la zaga Kovac tiene lesionados a Emre Can (23), Niklas Süle (25) y Aaron Anselmino (28), por lo que previsiblemente formará con Anton (3) en la derecha, Schlotterbeck (4) en el centro y el argelino Bensebaini (5) en la izquierda. Ryerson (26), que también puede actuar como lateral derecho, es la otra opción. Los carriles tienen dueños claros, el ex del Girona Yan Couto (2) en la derecha y el joven sueco Svensson (24) en la izquierda.

Medio campo

Con el turco Özcan (6) fuera de la lista para la Champions las opciones de Kovac para el centro del campo son cuatro. Marcel Sabitzer (20) ha sido el titular más habitual, acompañado o bien de un perfil más técnico como el de Gross (13) o de uno más físico como Nmecha (8). El cuarto en discordia es el joven Chukwuemeka (17), llegado este verano desde el Chelsea.

Delantera

Guirassy (9), máximo goleador de la pasada Champions, sigue siendo el delantero titular del equipo, a pesar de que Fabio Silva (21) ha aterrizado este verano para hacerle la competencia. Por detrás de él, con el joven Duranville (16) lesionado, cuatro jugadores de mucho nivel se disputan dos puestos. El velocísimo Adeyemi (27) es un fijo y Julian Brandt (10), posiblemente el jugador de más calidad de la plantilla, se disputa el puesto con Max Beier (14). El que menos opciones tiene es Jobe Bellingham (7), el hermano del jugador del Madrid, que parece haber perdido la confianza de su técnico en los últimos partidos.

