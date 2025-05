Los juveniles del Athletic también son de Champions

Alain Mateos Viernes, 16 de mayo 2025, 13:58 Comenta Compartir

Hace once años la generación juvenil capitaneada entonces por Unai Simón, Núñez, Iñigo Vicente o Asier Villalibre, entre otros, daba sus primeros pasos en Europa. Aquellos cachorros fueron los primeros en llevar la camiseta del Athletic en la Youth League, la novedosa competición creada por la UEFA en 2013. Ganaron tres partidos y sumaron otras tantas derrotas, lo que no les sirvió para pasar a la ronda de eliminatorias. Desde entonces, el Athletic no había vuelto a disputar la Youth League y la próxima temporada, sí estará entre los mejores juveniles de Europa.

La competición ha cambiado bastante desde aquella temporada 14/15. Ahora, al igual que su hermana mayor -la Champions-, también se desarrolla con una fase liga en la que cada equipo disputa seis jornadas y todos se entremezclan en una clasificación única. Estarán presentes las 36 canteras de los equipos que se clasifiquen para la Champions y posteriormente en las eliminatorias se sumarán los campeones nacionales de cada liga europea.

Inicialmente, en esta fase liga, el Athletic juvenil se medirá a seis rivales -tres en casa y tres a domicilio-. Los enfrentamientos los conocerá el día 29 de agosto, al igual que el primer equipo. Ambos conjuntos compartirán rivales. Si los mayores tienen que jugar en Anfield, los juveniles también lo harán y, además, los partidos serán el mismo día. Los pequeños jugarán al mediodía o a primera hora de la tarde, y los mayores, por la noche.

Para pasar a la ronda de eliminatorias será necesario quedar entre los 22 primeros. Es más exigente que en la Champions. La primera ronda, en este caso, será sí o sí los dieciseisavos de final. No hay posibilidad de dar el salto a octavos directamente. Los clubes clasificados del 1 al 6 jugarán contra los clubes clasificados del 17 al 22, mientras que los clasificados entre el 7 y el 16 se enfrentarán a los diez mejores clubes procedentes de las eliminatorias de los campeones nacionales.

A partir de los octavos de final se realizará un sorteo sin condicionantes. Las eliminatorias serán a partido único y no habrá semifinales. El campeón saldrá de una final four que se disputará el 20 de abril en Nyon.