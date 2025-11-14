El juvenil del Athletic que lucha por ganar el Mundial sub'17 con Marruecos

El gran sueño de su vida se le presentó de improviso a Ilyas El Arbaoui (Bilbao, 17 años). Tenía 15 cuando recibió un mensaje que ... ha marcado su incipiente carrera. La selección de Marruecos sub'15 le convocaba. «Creí que era mentira», evoca con franqueza a la FIFA.com. «Estaba en casa y me llegó un mensaje. De hecho, no sabía ni que podía ir. Nadie me había venido a ver, ni me habían contactado ni metido en una lista previa. No tenía ni idea», recuerda con extrañeza. Al fin y al cabo, solo había ido a ese país de vacaciones con sus padres. Este juvenil del Athletic juega hoy con la selección de Marruecos sub'17 ante Estados Unidos los dieciseisavos de final del Mundial de la categoría en Catar.

Nació en Bilbao, pero se crió en Trapagaran. «Con cinco o seis años jugaba en el parque y me empezó a gustar el fútbol. Mi madre, con mucho trabajo y esfuerzo, me apuntó al equipo del pueblo. De ahí pasé a otro equipo de una localidad cercana con un nivel más alto y a los diez años di el gran salto al Athletic», relata.

Su progresión ha sido firme. En Lezama se ha ganado la etiqueta de uno de los laterales más prometedores de la cantera, gracias a su velocidad, potencia y conducción.

En abril de este año, se proclamó campeón de la Copa de África sub'17, un título que consolidó a Marruecos como una de las federaciones más pujantes del mundo. Antes su selección absoluta había alcanzado las semifinales del Mundial de Catar y recientemente la sub'20 alzó el título planetario en Chile. «Hemos visto lo que ha hecho la sub'20 y queremos hacer lo mismo que ellos. Jugar un Mundial es lo máximo que te puede pasar».

Integrado en el juvenil A del Athletic, el club le hace participar en competiciones de primer nivel formativo, signo de que está señalado como uno de los jugadores con futuro. Ha firmado una aparición en la Premier League International Cup y tres en la UEFA Youth League, donde ha brillado. En todos estos duelos fue titular y disputó todos los minutos.

En la fase de grupos del Mundial sub'17, Marruecos cayó ante Japón (2-0) y Portugal (6-0), pero goleó 16-0 a Nueva Caledonia, partido en el que El Arbaoui fue titular los 90 minutos y marcó una diana. Ante los asiáticos tuvo cinco minutos, pero ninguno ante los europeos. Su equipo se ha clasificado como tercero para los dieciseisavos en un torneo en el que no participa España.

«Quiero seguir creciendo, aprender cada día y aprovechar cada oportunidad», asegura el joven lateral. Es la historia de un chico de Trapagaran que ha pasado en poco años del jugar en los parques de su pueblo a un Mundial.