El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Fifa.com

El juvenil del Athletic que lucha por ganar el Mundial sub'17 con Marruecos

Ilyas El Arbaoui juega los dieciseisavos de final contra Estados Unidos. «La primera vez que me llamó la selección, no me lo creía»

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Bilbao

Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:16

Comenta

El gran sueño de su vida se le presentó de improviso a Ilyas El Arbaoui (Bilbao, 17 años). Tenía 15 cuando recibió un mensaje que ... ha marcado su incipiente carrera. La selección de Marruecos sub'15 le convocaba. «Creí que era mentira», evoca con franqueza a la FIFA.com. «Estaba en casa y me llegó un mensaje. De hecho, no sabía ni que podía ir. Nadie me había venido a ver, ni me habían contactado ni metido en una lista previa. No tenía ni idea», recuerda con extrañeza. Al fin y al cabo, solo había ido a ese país de vacaciones con sus padres. Este juvenil del Athletic juega hoy con la selección de Marruecos sub'17 ante Estados Unidos los dieciseisavos de final del Mundial de la categoría en Catar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza difunde por primera vez un informe de delitos con el origen de los autores
  2. 2

    El inaudito error del piloto de un jet privado con destino Loiu
  3. 3

    Incendio en Barakaldo: un herido grave al precipitarse por la ventana desde un tercero y tres personas rescatadas
  4. 4

    El incendio de un piso en Barakaldo destapa el calvario de los vecinos: denuncian «agresiones, robos y prostitución»
  5. 5

    Ordenan el desalojo del exetarra Latasa por alquilar ilegalmente su piso social de Vitoria
  6. 6 Lío con la bandera española: Palestina modifica el cartel con el que promociona su partido contra Euskadi
  7. 7

    «Las furgonetas aparcan en la puerta de mi tienda»
  8. 8

    Otegi señala a GKS como instigador «político e intelectual» del repunte de la violencia en Euskadi
  9. 9

    El CTB tumba el plan de la Diputación para prorrogar los descuentos en metro y Bizkaibus hasta el 20 de febrero
  10. 10 Tres bajas importantes de última hora en la Euskal Selekzioa: Arrasate llama a otro jugador del Athletic

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El juvenil del Athletic que lucha por ganar el Mundial sub'17 con Marruecos

El juvenil del Athletic que lucha por ganar el Mundial sub&#039;17 con Marruecos