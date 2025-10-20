Julen Guerrero se presenta a las elecciones del Benfica como director de cantera de uno de los candidatos El exjugador del Athletic concurre junto a Joaa Diogo Manteigas a unos comicios que se celebran este sábado en Lisboa

Julen Guerrero se presente a las elecciones del Benfica de Lisboa como director de la cantera de uno de los candidatos a la presidencia de una entidad entrenada por Mourinho, que disputa la Liga de Campeones, y es uno de los tres 'grandes' de Portugal junto al Oporto y el Sporting. El exjugador del Athletic sabrá si desempeña este nuevo cargo en unos días, ya que el próximo sábado se celebran este sábado. En el caso de que el vencedor sea Joao Diogo Manteigas, con Benfica Vencerá.

El aspirante a suceder al histórico exfutbolista Rui Costa al frente del Benfica ha visto en Guerrero a la persona ideal para pulir las perlas del equipo de Lisboa. Y le presenta así: «Con una brillante carrera como futbolista internacional - símbolo del Athletic Club y de la selección española - Julen ha sabido trasladar su pasión, conocimiento y visión al trabajo con las nuevas generaciones. Durante los últimos años, ha liderado con éxito varias categorías inferiores de la selección española, logrando excelentes resultados deportivos y formando jóvenes talentos que hoy brillan en la élite. Julen llega al Benfica con una misión clara: construir una cantera de excelencia, capaz de nutrir al primer equipo con identidad, ambición y calidad. Porque creemos en un Benfica con futuro y con un proyecto formativo de primer nivel europeo».

En el vídeo de presentación, aparece Lezama, imágenes de Julen cuando jugaba en las categorías inferiores del Athletic, su paso por el primer equipo, sus goles, su estancia en la selección como jugador y como preparador de las inferiores... «Lezama me vio crecer desde los ocho años. Del niño al hombre, del sueño a la realidad, pasando por todas las categorías inferiores, y defendiendo una camiseta con orgullo. Un escudo, el del Athletic Club, al que le entregué pasión, compromiso y fidelidad», cuenta el actual directivo de la Federación Vizcaína del Fútbol.

El candidato asegura que «Julen Guerrero es un auténtico One Man Club, un nombre que siempre estará ligado al Athletic Club. Capitán, ejemplo, joya de la cantera e ídolo del club. Y, por eso, décadas después de su debut, sigue siendo querido y respetado. No solo por lo que hizo como futbolista, sino por los valores que representa para su comunidad. Julen es el mejor ejemplo de la importancia del fútbo base en su propio recorrido hasta la élite y su trayectoria formando a los futbolistas del futuro que ya son presente y que hoy nos deleitan en los campos de toda Europa. La esencia que marcó su carrra define también al Sport Lisboa e Benfica. Unir su trayectoria con la estructura formativa del Benfica es un compromiso estratégico con un futuro vencedor. El objetivo no es solo formar grandes jugadores, sino formar jugadores que ganen con el Benfica, que sientan el escudo desde el primer día, como Julen», le describe.

El vídeo termina con Julen, hablando en portugués, para reivindicar que «el futuro del Benfica empieza en la base. Benfica ganará».

Los comicios se celebran este sábado, día 25, y hay seis candidatos a la presidencia. De hecho, a finales de septiembre, se celebró la asamblea general del Benfica con un clima bronco, de enfrentamiento hasta tal punto que se tuvo que suspender por falta de seguridad. Según las encuestas, la persona que elegido a Guerrero para ser director de cantera sería la tercera preferencia entre los electores.