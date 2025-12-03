Los jugadores del Real Madrid, molestos por dormir en Bilbao Xabi Alonso se la juega este miércoles en San Mamés y su decisión de viajar el día anterior a la capital vizcaína, al parecer, no ha gustado en el vestuario

A. Mateos Miércoles, 3 de diciembre 2025, 08:15 Comenta Compartir

Xabi Alonso se juega este miércoles, desde las 19 horas, en San Mamés su puesto de trabajo. Un nuevo tropiezo del Real Madrid, el que sería el quinto en los últimos seis partidos, podría precipitar la decisión de Florentino Pérez de cesar al entrenador. El presidente confía en el técnico tolosarra pero parte del vestuario, no. Y la última decisión de Alonso, al parecer, ha enfadado aún más a algunos jugadores.

— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 3, 2025

Según informó anoche 'El Chiringuito', la decisión de hacer noche en Bilbao y viajar un día antes del partido «no le ha sentado bien a algunos jugadores». «Hay una hora en avión... No es lo habitual y tranquilamente se podría haber hecho mañana. A algunos no les ha sentado bien porque dicen que tienen mucha carga de partidos este último mes antes del parón de Navidades y alguno prefería pasar una noche más en casa con la familia», informaron desde el programa de Josep Pedrerol.

La noticia no le gustó a algún tertuliano madridista. Tomás Roncero fue quien expresó su indignación: «Me cabrea que les siente mal a los señoritos viajar un día antes cuando te estás jugando la Liga. Lo que tenías que haber hecho es ganar en Vallecas, Elche y Girona -los tres últimos pinchazos del club blanco- donde te has dejado media Liga. Desde que ganamos al Barça os habéis dormido así que ahora os vais a cabrear... ¡venga tío!».

— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 3, 2025

Roncero, muy mosqueado, expresó su preocupación por el partido de San Mamés. «Juegan contra el Athletic Club, que es un histórico, que te van a comer 50.000 tíos desde la grada. Demuestra que estáis con hambre», les reclamaba el tertuliano a sus futbolistas.

El Real Madrid llega a Bilbao con una importante crisis interna, con el entrenador cuestionado por el vestuario y los jugadores con cada vez menos crédito entre la afición. Sin figuras como Kroos o Modric, que gobernaron el fútbol en la última década, el vestuario blanco se encuentra perdido, en una especia de guerra de egos y a falta de líderes que dirijan la nave.