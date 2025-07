El jugador guipuzcoano que rechazó a la Real por quedarse en el Athletic: «En esta vida hay que ser agradecidos»

A.M. Martes, 22 de julio 2025, 12:04 Comenta Compartir

El actual jugador del Eibar, Peru Nolaskoain (Zumaia, 1998), ha recordado en una entrevista el año en el que debutó con el Athletic en Primera división. Era el verano de 2018 y el canterano tuvo la oportunidad de estrenarse con la camiseta rojiblanca y, además, anotar un gol. Todos los focos estaban sobre él y la Real se lanzó en busca de un golpe de efecto tras la marcha de Iñigo Martínez al Athletic meses atrás.

«Empiezas con gol, 19 años, eres guipuzcoano... pues sí, lo pudimos hacer pero decidí quedarme en el Athletic. Creo que en esta vida hay que ser agradecidos y el Athletic me dio la oportunidad de estar con ellos, de debutar en Primera y de renovar... no le di muchas más vueltas. Sabía lo que quería hacer», ha recalcado el futbolista en una entrevista con Kevin Doyle en 'Durangaldeko telebista'.

No es la primera vez que lo cuenta Nolaskoain. Siempre recuerda cómo vivió aquellos intensos meses desde que debutó con gol ante el Leganés un 20 de agosto y firmó la renovación con el Athletic mes y medio después, justo en semana de derbi. «Fue raro. Me llamó mi padre a ver si estaba solo y me contó lo de la oferta de la Real. Son anécdotas que quedan y aprendes de ello. Ahora me río pero aquella semana no sabía ni dónde meterme...», confiesa.

A pesar del prometedor estreno, Nolaskoain solo llegó a disputar 18 partidos con el Athletic en cuatro temporadas. Anotó dos goles, ambos en su primer año como rojiblanco, y encadenó varias cesiones -Dépor y Amorebieta- hasta acabar en Eibar. En enero de 2024 se desvinculó del Athletic y hace carrera en Ipurua con el objetivo de devolver al equipo a Primera división.