Una juez confirma la expulsión de un socio del Athletic

La juez María Concepción Marco, de la sección número 3 de la Audiencia Provincial de Bizkaia, rechazó el recurso de apelación presentado por un socio ... del Athletic contra la decisión del Comisión de Disciplina del club rojiblanco de darle de baja, medida ratificada posteriormente por el Comité de Apelación.

El afectado llevó el caso a los tribunales y recibió una primera sentencia en contra del pasado 10 de diciembre. Presentó una apelación ante los tribunales y en abril se produjo un segundo fallo en el que se da la razón al club y se ratifica que su expulsión cumple con la legalidad.

Su abogado pedía además que el tribunal decretara «existencia del daño moral» y condenara al Athletic «a indemnizar a mi representado en 6.001 euros», extremo también rechazado.

Jon Uriarte dijo en febrero que por primera vez en la historia del Athletic un socio llevó al club a los tribunales. E indicó que uno de los hinchas expulsados de San Mamés durante el partido de la pasada campaña ante el Leganés por coaccionar a otro de 'Piratak' que lideraba la animación llevó al club a juicio «para proteger sus derechos» y denunciar una presunta «represión». El mandatario añadió que la vista se celebró en noviembre y que el Athletic salió victorioso. Ha sucedido lo mismo con el recurso.