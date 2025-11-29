El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Julián Calero, entrenador del Levante, en el partido de esta temporada contra el Atlético. Reuters
Levante-Athletic (hoy, 18.30 horas)

Así juega el Levante, el peor local de la Liga antes de recibir al Athletic

Con un solo punto en cinco partidos, el conjunto granota sufre un problema que ya padeció cuatro años atrás

Iñigo Agiriano

Iñigo Agiriano

Viernes, 28 de noviembre 2025

Que a los equipos recién ascendidos les cueste sumar puntos como visitante es algo habitual, pero todos tienen claro que cualquier salvación debe sustentarse en una cierta fortaleza en casa. Al Levante le sucede lo contrario; se trata del único conjunto de Primera que aún no ha ganado al calor de su gente. La racha resultaría preocupante en cualquier situación, pero lo es más si cabe para los granotas, pues supone el regreso de los fantasmas que le asolaron en la campaña 2021-2022. La losa con la que cargaron desde la primera vuelta, en la que no sumaron ni un solo triunfo como locales, fue excesiva.

A pesar de los malos resultados, la plantilla y la directiva parecen, al menos por ahora, mantener su confianza en Julián Calero. Lo cierto es que las sensaciones han sido más positivas que los resultados, como muestran, por ejemplo, sus datos ofensivos. Con 16 goles a favor, el Levante ha marcado más que otros 11 equipos de la liga, entre ellos todos sus competidores por el descenso. Una cifra que resulta esperanzadora en vistas de que la escasez realizadora suele ser uno de los rasgos de los clubes que descienden. La parte defensiva está siendo el gran debe de los granotas, que han encajado 24 tantos, solo por detrás del Girona, un dato que resulta sorprendente habida cuenta de que los equipos de Calero se han caracterizado generalmente por mostrarse muy sólidos cuando no tienen el balón.

Sistema y modelo de juego

Julián Calero es uno de esos técnicos hechos a sí mismos. Tras una larga carrera como segundo entrenador, se destapó en un Burgos al que ascendió a Segunda y mantuvo durante dos temporadas. Mientras el equipo estuvo a sus órdenes, el viaje a El Plantío se convirtió en la particular visita al dentista de sus rivales. A pesar de que se le tildó de técnico defensivo, su etapa en el Levante ha mostrado que se trata, en buena parte, de un prejuicio. El de Parla se adapta bien a los jugadores que tiene, y sus equipos pueden ser rocosos cuando les falta talento en la zona ofensiva, pero bien puede suceder lo contrario.

El sistema del Levante ha variado enormemente. Empezó la temporada con una línea de cinco defensores, pero tras la llegada de un delantero como Etta Eyong pasó a jugar en un 4-4-2. Con la lesión de Iván Romero renunció a jugar con dos arietes y protegió el medio campo, aunque en su último compromiso ante el Valencia formó en un 4-3-1-2. Una variante táctica que resultó interesante, pues en ocasiones se trataba de un 3-3-4, con los laterales muy altos, casi a la altura de los delanteros, un medio centro incrustado entre los centrales y el interior y el media punta caídos a los costados.

A la hora de presionar es valiente. Sus centrales se sienten cómodos yendo hacia delante, pero han mostrado gran debilidad cuando esa presión no surte efecto y deben correr a proteger su espalda. Con la pelota es un equipo vertical, que siempre mantiene una voluntad por querer atacar.

Defensa

Matthew Ryan (13) llegó este verano al Levante y se ha hecho con la portería granota. En los laterales otros dos fichajes han sido indiscutibles, Toljan (22) en la derecha y Manu Sánchez (23) en la izquierda, relegando a un papel residual a Víctor García (17) y Diego Pampín (6) respectivamente. En el centro de la zaga tres jugadores se han repartido los puestos, Elgezabal (5), Dela (4) y el argentino Matías Moreno (2), que han llegado a jugar juntos cuando el vasco ha actuado como medio centro. El joven Jorge Cabello (14) es otra opción en esa posición.

Medio campo

Calero todavía no ha hallado su medio campo titular, como muestra la gran rotación que ha habido en esos puestos. Unai Vencedor (12) y Oriol Rey (20) han sido los más habituales, acompañados en ocasiones del hondureño Arriaga (16) y en otras de Pablo Martínez (10), fundamental el pasado curso.

Delantera

Cuatro futbolistas se han repartido el grueso de los minutos en el ataque del Levante. Carlos Álvarez (24) es la gran estrella, con mucha calidad y que ilumina los ataques del equipo granota. Etta Eyong (21) lo ha jugado todo desde su llegada y suma cinco goles, mientras que su acompañante ha alternado entre Roger Brugué (7) e Iván Romero (9). El veterano Morales (11) ha disputado todas las jornadas pero solo una vez titular, un caso similar a Koyalipou (15).

