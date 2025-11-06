El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

¿Por qué Izeta no juega la Champions?

El delantero no está inscrito para la competición continental

Juanma Mallo

Juanma Mallo

Enviado especial. Newcastle

Jueves, 6 de noviembre 2025, 11:42

¿Por qué no jugó este miércoles Urko Izeta contra el Newcastle? ¿Por qué actuó de nueve Unai Gómez? Sin Maroan, recién operado, y con ... la baja de última hora de Gorka Guruzeta, por un proceso gripal, hay quien se hizo esta pregunta. ¿E Izeta? Pues bien, el ariete procedente del Mirandés no está inscrito para disputar la Liga de Campeones.

