¿Por qué Izeta no juega la Champions?

¿Por qué no jugó este miércoles Urko Izeta contra el Newcastle? ¿Por qué actuó de nueve Unai Gómez? Sin Maroan, recién operado, y con ... la baja de última hora de Gorka Guruzeta, por un proceso gripal, hay quien se hizo esta pregunta. ¿E Izeta? Pues bien, el ariete procedente del Mirandés no está inscrito para disputar la Liga de Campeones.

Antes de que arranque la competición, la UEFA exige a los equipos que envíen una lista de 25 futbolistas, llamada lista A, para que jueguen. El plazo se cumple a primeros de septiembre, aunque también existe una lista para nacidos a partir del 1 de enero de 2004, la B. Entonces, Ernesto Valverde optó por 'convocar' a un cuarto central, Ander Izagirre, en lugar de Izeta. ¿Por qué? Debido a que en esos momentos todavía no se sabía si Aymeric Laporte iba a poder jugar tras no recibir en primera instancia el visto bueno de la FIFA a su contratación.

Además, Txigurri dispone de varios atacantes en plantilla, como los mencionados Maroan y Guruzeta, pero también futbolistas como Nico Williams, Iñaki Williams, Nico Serrano, Robert Navarro y Alex Berenguer. Entendió que, a aquellas alturas de la temporada, sin saber lo que le iba a ocurrir al internacional marroquí, hacía más falta un cuarto defensa para apoyar a Vivián, Paredes y De Luis, a la espera del futbolista nacido en Agen.

¿Y la lista B? El guipuzcoano tampoco tiene cabida ahí debido a que nació en 1999, por lo que no cumple con los parámetros para acceder a ella. Además, si se miran las estadísticas de la Liga, tampoco es que Izeta cuente con la confianza de Valverde. Ha jugado 32 minutos, el que menos de toda la plantilla, solo por delante de Padilla, portero suplente, el lesionado Egiluz y el sancionado Yeray.