Iribar saluda a la afición del Athletic. Athletic Club

La afición del Athletic volvió a demostrar que nunca se da de baja

A pesar del resultado, de las dificultades y las ausencias, los 2.600 hinchas bilbaínos que se concentraron en St. James Park ofrecieron de nuevo una lección de lealtad y de apoyo sin fisuras al equipo

Juanma Mallo

Juanma Mallo

Enviado especial. Newcastle

Jueves, 6 de noviembre 2025, 11:38

2-0 en el marcador. Quedan menos de quince minutos para que termine el partido en St. James Park, el cuarto encuentro de la fase ... liga de la Champions League. El Athletic cae ante un Newcastle que supo aprovechar los errores defensivos del equipo bilbaíno. Cualquier otra afición agacharía la cabeza, dejaría el tiempo pasar y se pondría a pensar en el próximo compromiso de su formación, en la final del domingo contra el Oviedo, por ejemplo. Incluso se pondría a abroncar a sus futbolistas, quién sabe. Pero hay una que no. Que no hace eso. ¿Cuál es? La de la escuadra rojiblanca, la del Athletic, la nuestra.

