La afición del Athletic volvió a demostrar que nunca se da de baja

2-0 en el marcador. Quedan menos de quince minutos para que termine el partido en St. James Park, el cuarto encuentro de la fase ... liga de la Champions League. El Athletic cae ante un Newcastle que supo aprovechar los errores defensivos del equipo bilbaíno. Cualquier otra afición agacharía la cabeza, dejaría el tiempo pasar y se pondría a pensar en el próximo compromiso de su formación, en la final del domingo contra el Oviedo, por ejemplo. Incluso se pondría a abroncar a sus futbolistas, quién sabe. Pero hay una que no. Que no hace eso. ¿Cuál es? La de la escuadra rojiblanca, la del Athletic, la nuestra.

🙌 Better days will come. Chins up and full focus on Sunday.



❤️ Eskerrik asko, Athleticzales 🫂#NUFCAthletic #UniqueInTheWorld 🦁 pic.twitter.com/0b5OD74uP1 — Athletic Club (@Athletic_en) November 5, 2025

Nos bastan dos toques de varita mágica, la aparición de Selton y Hierro en el campo, un par de aproximaciones con cierto peligro, un disparo de Nico Serrano desde fuera del área para que nos pongamos otra vez a animar como si fuera una de nuestras grandes noches, a creer en una remontada imposible y a lanzar cánticos en favor del cuadro que llevamos en el corazón. Nosotros, los hinchas, nunca nos damos de baja, por muy mal que vayan las cosas. Los 2.600 'locos', así nos llamó Iñaki Williams a los 4.000 de Manchester, estuvimos ahí para arropar a los futbolistas en estos complicados momentos, para decirles que seguimos confiando en ellos. Y también, como ocurrió en Dortmund, para ofrecer un pequeño homenaje al equipo de la Youth League, ese bloque de juveniles que cuenta su aventura continental por victorias.

Las ausencias de Nico Williams, Oihan Sancet y Yuri Berchiche -también de Iñaki aunque esa ya estaba en el programa- cayeron como un jarro de agua fría a las personas que se desplazaron a Newcastle. Muchos hablaban de «bajón», de que el duelo iba a ser complicado, pero también de que había que confiar, creer en los jóvenes y apelaban a la ilusión de ver competir a un equipo como el nuestro, con nuestras características, en el torneo de clubes que más brilla en el Viejo Continente. A lo largo del día, esa segunda sensación fue cogiendo peso entre los que viajamos a este ciudad inglesa donde nos han tratado de forma exquisita, maravillosa, sin incidentes y con esa hermandad que nació hace 31 años -hubo incluso cánticos durante la kalejira rojiblanca en favor del Newcastle- y que perdura en el tiempo. Y con ese positivismo que nos trasladábamos unos a otros acudimos a St. James Park después de recorrer las calles de este municipio en la serpiente rojiblanca organizada por Iñigo Cabacas Herri Harmaila.

A la entrada todo era alegría, cánticos, proclamas en favor del Athletic, pese a otro palo como era la ausencia de Guruzeta. De hecho, en los instantes iniciales del choque, solo se nos oía a nosotros y con el «¡qué bote San Mamés!» temblaban nuestras localidades. Sin embargo, pronto, el golpe. El primero. El tanto de Dan Burn de cabeza. Algunas caras entre los aficionados eran un poema. Hubo gestos de enfado, por supuesto, porque te duele que el equipo encaje tan temprano una diana y más por un claro desajuste defensivo. No obstante, casi de inmediato, tocó de nuevo afinar la garganta y lanzar gritos para abrazar al equipo. «Athleeeeeeeeeeeeetic». De hecho, el palo de Adama actuó como revulsivo. «¡Uy!», tronó nuestra grada en la que estaban exjugadores como Óscar de Marcos, Markel Susaeta, Mikel San José y Beñat Etxebarria como unos aficionados más.

La gente, más de uno con símbolos del Newcastle en señal de amistad, creía. Confiábamos en que iba a llegar el empate. Pero no. Se produjo el segundo. Ahí sí hubo momentos de desconcierto. De desilusión. De tristeza. «Para esto no hemos venido», se oía entre los hinchas bilbaínos. «Tienen que dar algo más». Esa demanda fue atendida con las sustituciones. Con el desparpajo de Selton y Nico Serrano para mirar a la portería contraria. El equipo cambió y nos volvimos a ilusionar. La maquinaria, a pleno rendimiento. «A por ellos, oé. Athleticzale, ni jaio nintzen…». Faltaba un cuarto de hora, pero parecía el inicio del partido y que el marcador iba 0-0. Nos pusimos a animar como si no hubiera un mañana. «Como marquemos uno, empatamos», me dijo mi vecino de grada. Miré el marcador y quedaban menos de diez minutos. ¿Suena a locura, verdad? Pero es que lo sentían muchos de los que estábamos allí, igual que ocurrió en Dortmund con la diana de Guruzeta, el 2-1 y el gol anulado a Robert Navarro. ¡Qué poco nos hace falta para que la chispa de la ilusión vuelva a prender entre nosotros! Sin embargo, pese a las ocasiones, no llegó el tanto. Otra derrota, la tercera. Otro golpe de realidad. La siguiente fase se aleja.

Pero nos dio igual. Al término del partido, se aplaudió a los jugadores, que se acercaron a nuestra zona para agradecernos el apoyo. Simón, por ejemplo, se aproximó al fondo para regalar su camiseta -no a una persona de las que habíamos viajado porque estábamos en una grada superior-, se quedó solo y se dio la vuelta para aplaudirnos. Igual que hizo el 'Txopo'. Habían pasado unos minutos y se vino desde su localidad en un gesto que se agradece. «Iribar, Iribar es cojonudo», se oía en un estadio ya vacío. Y quedaba lo mejor: el momento de corear a los chavales de la Youth League por su espectacular rendimiento y ellos respondiendo. Fue el mismo ritual que se sigue en San Mamés, o parecido, con el primer equipo.

También cuando nos pusimos a celebrar los goles del Brujas al Barcelona -ya se sabe por qué- cuando aparecieron en el videomarcador. Y los momentos de comunión en las bares tras el encuentro, con aplausos de los aficionados del Newcastle a los del Athletic y cervezas compartidas en los pubs de la ciudad. ¡Ah! Y a pesar de las dificultades, de que la Champions está difícil, viajaremos a Praga para volver a abrazar a este equipo. A nuestro Athletic. Nosotros, los aficionados, siempre estamos, nunca nos damos de baja.